Il Principe Filippo, aka duca di Edimburgo, mercoledì 10 Giugno compie 99 anni: ecco come festeggerà il compleanno insieme alla Regina Elisabetta

Il principe Filippo compie 99 anni il 10 giugno, ma non ci saranno celebrazioni ufficiali.

Il duca di Edimburgo, infatti, al momento si trova ancora in quarantena nel castello di Windsor con la regina Elisabetta II, il che significa che - per via della pandemia di coronavirus - non potrà festeggiare il compleanno con un grande evento insieme agli altri membri della sua famiglia.

Non ci saranno quindi feste di alcun tipo, ma marito e moglie, insieme da più di 72 anni, si diletteranno in chiamate e videochiamate per parlare con figli, nipoti e pronipoti.

Niente festa (ma ci saranno comunque dei regali)

«Considerando tutto ciò che sta succedendo nel mondo, il loro interesse è tutto per i loro figli, nipoti e pronipoti, e sicuramente passeranno la giornata al telefono a chiacchierare con loro e condividere questo particolare compleanno» ha detto Robert Lacey, autore della biografia Monarch and Majesty.

A quanto pare però i reali «non festeggiano davvero i compleanni se non ci sono regali» e quest'anno non sarà da meno.

Secondo Lacey «Il duca è sempre stato l'uomo dei gadget, ne ha un debole perché lo fanno divertire molto».

Chissà allora che gadget avrà comprato e impacchettato la regina Elisabetta per il marito.

Il principe Filippo preferisce un compleanno low-key

Secondo Robert Lacey, il principe Filippo non è mai stato un tipo da grandi festeggiamenti per il compleanno e «ha sempre preferito eventi low-key».

Quindi potrebbe non essere per niente dispiaciuto all'idea di celebrare il suo 99esimo compleanno senza parate ufficiali ma solo con la moglie Elisabetta e il resto della famiglia reale (al telefono).

Una fonte interna a palazzo ha detto:

«Si sa che al principe Filippo non è mai piaciuto essere al centro dell'attenzione nei festeggiamenti. Quando compirà 99 anni, questo mercoledì, la cosa non sarà affatto diversa».

«Anche se - continua la fonte - apprezzerà sicuramente qualche celebrazione quando compirà 100 anni l'anno prossimo. Ne è già orgoglioso, e tutti noi non vediamo l'ora».

