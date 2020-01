Imprenditore, co-fondatore di un marchio di liquori e autore di un libro. Ecco tutto quello che si sa su Carter Reum, il nuovo fidanzato di Paris Hilton

C'è un nuovo uomo nella vita di Paris Hilton.

L'ereditiera è stata vista molto intima con Carter Reum al party dei Golden Globe domenica sera. I due sono stati visti ballare e baciarsi alla festa della Warner Bros. con InStyle.

E una fonte ha successivamente confermato a People che Reum è il nuovo fidanzato di Paris Hilton, aggiungendo: «Stanno uscendo insieme e sono felici».

Ma chi è Carter Reum?

(Continua sotto la foto)

Chi è Carter Reum, il nuovo fidanzato di Paris Hilton

Amico di lunga data della famiglia Hilton, Carter Reum è un autore e imprenditore noto per aver co-fondato insieme al fratello Courtney Reum il marchio di liquori VEEV Spirits, grazie a cui sono stati citati tra le 500 società private in rapida crescita della rivista Inc. in America.

Classe 1981, Carter è anche autore, insieme al fratello, del libro Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success, dove racconta i suoi successi personali e insegna a realizzare i propri obiettivi lavorativi.

In compenso si sa poco della sua vita privata.

La sfavillante notte all'afterparty dei Golden Globes ha segnato la prima uscita pubblica della coppia.

Si tratta del primo fidanzato che appare sotto i riflettori insieme a Paris dopo la sua separazione dal mancato marito Chris Zylka (con cui è saltato il matrimonio nel 2018).