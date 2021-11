Paris Hilton si è sposata nella tenuta di famiglia a Bel-Air. Tra tradizioni, cocktail rosa e invitati famosi, ecco cosa sappiamo sul matrimonio

Paris Hilton si è sposata!

L'ereditiera più famosa al mondo è convolata a nozze con il fidanzato Carter Reum ieri sera, giovedì 11 novembre, nella tenuta di Bel-Air del defunto nonno, albergatore e filantropo Barron Hilton.

A dare la notizia è stata la stessa Paris, 40 anni, che ha confermato di essersi sposata condividendo su Instagram una foto di se stessa nel suo abito da sposa, firmato Oscar de la Renta.

Nello scatto, Paris ha il viso semi-coperto dal velo e mostra solo la parte superiore dell'abito, che presentava un design in pizzo floreale e un collo alto.

Nella caption della foto si legge «My forever begins today», cioè «Il mio per sempre comincia oggi».

Tutto quello che sappiamo sul matrimonio di Paris Hilton con Carter Reum

Paris Hilton si è sposata: la festa dura tre giorni

Paris Hilton si è sposata ieri sera, ma i festeggiamenti dureranno tutto il weekend: l'ereditiera e l'imprenditore festeggeranno infatti per tre giorni.

In un'intervista al The Tonight Show la scorsa estate, Pairs Hilton aveva già anticipato che il suo matrimonio sarebbe stato un «affare di tre giorni» e che avrebbe indossato «probabilmente dieci abiti diversi».

Come riporta E!News, dopo la cerimonia, il party si terrà sul Santa Monica Pier venerdì, seguito da un altro evento esclusivo sabato sera.

La location del matrimonio

Secondo i tabloid, Paris Hilton avrebbe cambiato la location delle sue nozze una settimana prima del grande giorno.

In precedenza era stato riferito che la sontuosa cerimonia si sarebbe svolta presso la Good Shepherd Church di Beverly Hills, tuttavia una fonte ha rivelato che i piani erano cambiati all'ultimo minuto.

«La location è cambiata circa una settimana fa, e in precedenza è stata cambiata altre tre volte. In origine, si sarebbero dovuti sposare in chiesa, ma hanno cambiato idea all'ultimo», ha detto una fonte.

Al fine di garantire la massima privacy, la coppia ha deciso di celebrare le nozze nella tenuta di Bel-Air, in California; appartenuta in precedenza al nonno di Paris Hilton scomparso nel 2019.

Sebbene la grande villa, che è stata recentemente messa in vendita per 61,5 milioni di dollari, sia di proprietà della famiglia da decenni, la coppia avrebbe deciso di farne il luogo del loro matrimonio molto di recente, dopo aver abbandonato i loro piani originali della chiesa.

La lista degli invitati

Al matrimonio di Paris Hilton e Carter Reum erano presenti alcuni degli amici più stretti della coppia, tra la sua sorella di Paris, Nicky, e il fratello di Reum, Courtney.

Questi ultimi erano tra i pochi eletti che sono stati invitati a unirsi alla coppia in un viaggio per celebrare il 40esimo compleanno della Hilton, durante il quale Reum ha fatto la proposta.

Tra gli altri invitati alcune celebrità del calibro di Emma Roberts, Ashley Benson e Bebe Rexha.

L'anello di fidanzamento

Quando Carter Reum si è ha proposto, lo scorso febbraio, lo ha fatto con uno splendido anello disegnato da Jean Dousset, il pronipote di Louis Cartier.

Il design del diamante è stato ispirato dall'estetica classica e Art Nouveau, così come dal soffitto a volta in vetro del Grand Palais.

Altre curiosità

Una fonte ha rivelato che il matrimonio seguirà tutte le tradizioni: per esempio, Paris Hilton è rimasta a casa della sua famiglia la notte prima delle nozze.

Sono stati anche svelaio i dettagli sui cocktail che verranno preparati: «Diciamo solo che saranno molto in stile Paris", ha detto la fonte, rivelando anche: «Stiamo preparando un drink speciale, Moët Rosé Impérial Champagne. Perché Paris deve avere un po' di rosa al suo matrimonio!».