Meghan Markle ha condannato il «malsano» uso dei social media, spiegando la sua scelta di non avere più un profilo privato per «auto-conservazione»

Nella sua ultima apparizione Meghan Markle ha dato contro ai social network paragonandone l'uso «malsano» con la tossicodipendenza.

L'occasione si è presentata durante una discussione al summit virtuale Most Powerful Women Next Gen di Fortune.

Meghan ha infatti detto a Emma Hinchcliffe, editor di Fortune, di essere «molto preoccupata per le persone che sono ossessionate dai social; che i social sono diventati talmente parte della nostra cultura quotidiana da essere una dipendenza per molti».

Sarà dunque questo il motivo per cui ha deciso di chiudere i suoi account privati?

Perché Meghan Markle non ha più un profilo Instagram privato

Al summit Most Powerful Women Next Gen Meghan detto:

«Ho avuto un mio profilo, ma come sapete l'ho chiuso anni fa. Per un certo periodo poi ne abbiamo avuto uno in rappresentanza della famiglia reale nel Regno Unito. Non era gestito da noi, c'era dietro un intero team. Quello era parte del lavoro».

Quando Meghan e Harry si sono iscritti a Instagram con il profilo @SussexRoyal nell'aprile 2019, il loro è diventato l'account più veloce nella storia a raggiungere un milione di follower.

Ma la duchessa, che questa settimana ha parlato degli abusi «quasi insormontabili» che ha subito online da quando è entrata a far parte della royal family, ha detto di essersi tenuta lontana dai social media.

«Per la mia auto-conservazione, non ho più un profilo social da molto tempo».

E ancora: «Ho fatto la scelta personale di non avere più alcun account, quindi non so cosa c'è là fuori, e per molti versi questo mi ha aiutata.

I social hanno un grande potere, che è quello di darti la possibilità di far sentire la tua voce, senza filtri esterni, a un numero impressionante di persone. È una grande responsabilità. E un grande rischio.

Ecco perché cerco sempre di essere chiara in quello che dico e di evitare contenuti fraintendibili».