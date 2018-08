Aggiornamento in tempo reale su location, invitati, vestiti, abito da sposa e ricevimento: ecco cosa vale la pena sapere sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è senza dubbio l'evento (mediatico) dell'estate.

A poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un concerto all’Arena di Verona, e pochi mesi dopo la nascita del loro primo figlio Leone, la coppia italiana più instagrammata d'Italia è pronta al sì.

Certi che il royal wedding d'Italia sarà oltremodo coperto sugli account Instagram degli sposi e dei loro influentissimi invitati, vi vogliamo rendere le cose più semplici (e a minor impatto di giga consumati) raccontandovelo per punti e in diretta.

Ecco dunque tutto quello che vale la pena sapere sulle nozze dei Ferragnez.

Con aggiornamenti in tempo reale.

(Continua sotto il post)

Matrimonio Ferragnez: data, location e Coachella Style

Le nozze si celebreranno sabato 1 settembre a Noto, in Sicilia.

La ceriomonia viene celebrata nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, ma a sposare la coppia non sarà il sindaco Bonfanti, ma un amico della coppia.

La cittadina di Noto si trasformerà in un Coachella siciliano, con fiori, vestiti e gonne ampie, glitter, tatuaggi, e look fashion in perfetto California style.

Non mancherà neanche la ruota panoramica, montata nel cuore della villa comunale di Noto.

Un post condiviso da Dimora delle Balze (@dimoradellebalze) in data: Lug 25, 2018 at 10:02 PDT

La location del ricevimento

Per festeggiare dopo le nozze, Chiara Ferragni e Fedez hanno optato di uscire dal centro della città di una ventina di chilomentri, per raggiungere la Dimora delle Balze, dove si terrà appunto il ricevimento.

In pieno stile country chic, la Dimora delle Balze è un casale del 1800, sperduto nelle campagne siciliane con il fascino di mediterraneità per tutti i 25 ettari di terreno.

La dimora ospiterà celebrità e amici degli sposi in una festa che si prospetta grandiosa. Una location molto ricerata, dal sapore antico, che si trasformerà nel palcoscenico delle nozze più attese dell’anno.

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 29, 2018 at 9:57 PDT

L'abito da sposa di Chiara Ferragni e di Fedez

Tramite social sono stati svelati i dettagli sugli abiti che indosseranno i Ferragnez nel giorno del sì.

Fedez indosserà un abito di Versace, mentre l'abito da sposa di Chiara Ferragni sarà di Dior.

È stata la stesssa fashion blogger a rivelare questi dettagli sul suo profilo instagram, postando una foto con la designer di moda Maria Grazia Chiuri, dichiarando: «È il vestito dei miei sogni».

Le damigelle di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è particolarmente legata alle sorelle Francesca e Valentina.

Presenti alla nascita di Leone e all'addio al nubilato ad Ibizia, le tre sorelle hanno un bel rapporto d'amicizia. Quindi non c'è da stupirsi che Chiara le abbia scelte come damigelle per il gran giorno.

Non si hanno ancora dettagli sugli abiti che indosseranno, per cui servirà attendere una manciata di ore.

Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Lug 24, 2018 at 9:26 PDT

L'invito al matrimonio

I Ferragnez hanno scelto inviti particolarmente sobri, come lo stesso Fedez ha commentato (con sarcasmo) sul suo profilo Instagram.

L’invito, infatti, è in 3d, con le sagome dei due sposi sulla scritta The Ferragnez.

Gli invitati al matrimonio

Tra gli inviati ovviamente le famiglie di lei e di lui al gran completo.

Ma anche tanti vip. Facciamo qualche nome: la campionessa di scherma Bebe Vio e la top model Bianca Balti. Ma anche Paris Hilton e la fashion blogger Chiara Biasi.

Amici e amiche della Ferragni, tra cui Chiara Capitani, Manuele Mameli, Fabio Maria Damato, Martina Maccherone, Pardis Zarei, Rachel Zeilic, Michela Gombacci, Alice Carli. Tutti presenti anche all'addio al nubilato ad Ibiza (**qui tutti i dettagli dell'evento**).

Ci saranno anche gli amici di Fedez, tra cui J-Ax, il collega giudice di XFactor Manuel Agnelli e anche lo youtuber Luis.

Manca invece il rapper Fabio Rovazzi, che proprio non rientra tra gli invitati delle nozze.

L'amicizia tra il rapper e la coppia si è infatti interrotta bruscamente, probabilmente per motivi lavorativi.

Si vocifera che ci siano di mezzo anche degli avvocati.

La lista nozze

La coppia non ha chiesto regali, ma ha preferito di attivare una campagna su GoFundMe.com, con l'obiettivo di raccogliere fondi tra gli invitati.

Gli incassi verrano poi devoluti ad una causa specifica, scelta proprio da Chiara e fedez tra le numerose proposte ricevute in queste settimane dai fan.

A pochi giorni dal matrimonio, sembra però che l'idea della coppia non abbia raggiunto l'obiettivo finale.

Al link diretto della campagna fondi si può infatti notare che è stata raggiunta la cifra di 16.000€ su i 50€ prefissati, con solo 39 donatori in un mese.

Un post condiviso da CFmascotte (@cfmascotte) in data: Ago 29, 2018 at 6:08 PDT

La mascotte del matrimonio

Chiara Ferragni è arrivata a Noto mercoledì, senza Fedez o le sorelle ma con il figlio Leone, per gli ultimi preparativi e le prove d'abito.

Chiara però non era sola, ad attenderla ha trovato una mascotte, uguale in tutto e per tutto alla fashion blogger in carne ed ossa, fornita da Trudi, l'azienda italiana produttrice di giocattoli e peluche.

La mascotte, che ha addirittura un suo profilo instagram con più di 11 mila follower, sarà presente durante il matrimonio e accompagnerà la coppia in questi giorni.