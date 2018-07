Feste in barca, costumi personalizzati e una polemica (in cui Chiara vince alla grande): ecco cosa sapere dell'addio al nubilato di Chiara Ferragni

L'addio al nubilato di Chiara Ferragni è finito.

Com'era prevedibile, l'evento è stato trasmesso 24 ore su 24 praticamente in diretta sulle instagram stories della futura sposa e di tutti i suoi 19 invitati.

In attesa di seguire con la stessa copertura il matrimonio, che come confermato da Chiara stessa sarà il primo settembre in Sicilia (**leggi qui per saperne di più**), ecco tutto quello che vale la pena sapere sul bachelorette più instagrammato della storia.

(Continua sotto la foto)

Dove e come

Chiara insieme a tutti i suoi amici è partita da Milano venerdì mattina per Ibiza.

La Ferragni e i suoi compagni di viaggio hanno alloggiato in un resort di lusso di recente costruzione, il Seven Pines Resort, che conta un centinaio di camere con vista Es Vedrà, l’isola rocciosa poco distante dalla costa di Ibiza.

L'isola più famosa delle Baleari è stata perfetta per quest'addio al nubilato: tra giri in barca, feste in piscina, tramonti in spiaggia e serate super glamour, Chiara non poteva chiedere di meglio.

Purtroppo però, anche le cose belle hanno una fine: la crew è ritornata a casa ieri sera, dopo un weekend sicuramente indimenticabile, con un immancabile volo aereo in ritardo.

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 13, 2018 at 4:48 PDT

Chi c'era all'addio al nubilato di Chiara Ferragni

Ad accomapagnare Chiara in questo weekend di divertimenti prima del gran giorno 19 amiche e amici, quelle che lei stessa ha definito i suoi migliori amici.

Tra queste c'erano ovviamente le due sorelle, Valentina e Francesca Ferragni.

Le amiche di sempre, come Veronica Ferrero e Chiara Biasi.

Poi anche Chiara Capitani, Rachel Zeilic, Pardis Zarei, Martina Maccherone, Michela Gombacci, Gilda Ambrosio, Alice Carli, Filippo Fiora, Giuliano Calza, Angelo Tropea, Andrea Caravita, Carlo Mengucci e Fabio Maria Damato.

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 13, 2018 at 5:17 PDT

Gli outfit da Bride to be

La scritta Bride to be è ovunque, dai costumi alle borse di paglia fino alla collana e alla coroncina indossata da Chiara venerdì sera.

Ma due sono stati i capi fondamentali di questo weekend a Ibiza.

In primis la giacca leggera di pailettes azzurra che indossavano tutti gli invitati quando all'arrivo in resort, con la scritta #chiaratakesibiza ricamata sulle spalle. Quella di Chiara ovviamente era diversa: rosa e rossa, sempre di pailettes e lo stesso hashtag sulla schiena. Tutte le giacche sono state create appositamente per lei da Alberta Ferretti (che ricordiamo, aveva fatto anche i maglioncini per il 30esimo compleanno della blogger).

In secondo luogo il costume intero rosso, alla Baywatch, creato e personalizzato da Calzedonia sempre con la scritta #chiaratakesibiza. Anche in questo caso il costume della futura sposa era diverso: bianco, e con la scritta argentata "bride to be".

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 14, 2018 at 12:53 PDT

Il divertimento



Tra aperitivi in spiaggia al tramonto, cene nei ristoranti di lusso, nottate in discoteca e festini in barca, siamo certi che il divertimento non è mancato.

D'altronde non poteva che essere così.

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 13, 2018 at 2:16 PDT

Le voci su una presunta gravidanza

Quando venerdì sera Chiara si è presentata al ristorante Giuseppe Cipriani di Ibiza con un vestito che sembra in lattice, color nude, e super attillato, qualcuno ha avuto la lingua un po' troppo lunga e sono iniziate a circolare voci su una possibile seconda gravidanza.

C'è anche chi si è azzardato a chiederlo direttamente a lei, nei commenti alla sua foto su Instagram.

Chiara ha risposto così: «Ragazze, non sono di nuovo incinta. Datemi il tempo di tornare al mio peso di prima. Ho avuto un figlio quattro mesi fa».

Body Shaming Is For Losers

Ieri su Corriere.it è comparso un articolo in cui venivano definite Chiara Ferragni, e soprattutto le sue amiche, rotonde.

Accortisi dell'errore, dopo che Chiara aveva denunciato in mondovisione l'accaduto, l'aggettivo rotonde è stato cambiato in atletiche, ma questo non ha giustamente placato ira e polemica non solo di Chiara e di tutte le sue amiche, ma anche delle sue migliaia di follower e di chiunque nella vita abbia il cuore di trovare fuoriluogo simili commenti sul corpo di donne (più o meno famose e in vista che siano) su un quotidiano.

Chiara ha commentato con un post sul suo profilo nel quale scrive:

«Penso sia disgustoso lanciare un messaggio del genere, specialmente quando tantissime donne e ragazze hanno problemi con il loro corpo e con la loro autostima [...] Per le donne di oggi è veramente difficile sentirsi belle, per tantissime diverse ragioni. Essendo io un modello per tantissime di loro ho sempre provato a condividere messaggi in grado di infodere confidenza e autostima».

E ancora:

«La diversità è bellezza. L'imperfezione è bellezza. La felicità è bellezza. La fiducia in se stessi è bellezza. Non lasciate che le altre persone vi rovinino, o che vi dicono chi siete. Mai».

A sostegno della fashion blogger moltissimi fan, che hanno condiviso e ricondiviso post con l'hashtag #bodyshamingisforlosers (che tradotto praticamente vuole dire: creare vergogna del corpo è per i perdenti) lanciato proprio da Chiara.