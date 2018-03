Chiara Ferragni ha partorito: Leone, il figlio di Chiara e Fedez, è nato a Los Angeles, nello stesso ospedale in cui ha partorito Beyoncé - ecco i dettagli noti

È nato Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez.

L'annuncio social dei genitori non è ancora arrivato, ma dopo un lungo silenzio sospetto (durato su entrambi i profili per più di 24 ore) la notizia sembra ormai certa: Leone Lucia è nato con quasi tre settimane d'anticipo con un parto programmato durante la notte tra lunedì 19 e martedì 20.

Quando e dove è nato Leone

Leone Lucia è nato nella notte tra il 19 e il 20 Marzo al Cedars-Sinai di Los Angeles, «dove ha partorito anche Beyoncé» (specifica Chiara rispondendo alle domande dei fan su Instagram).

Gli indizi di una gravidanza agli sgoccioli c'erano tutti, a partire dall'arrivo a Los Angeles dei genitori di entrambi, quelli di Chiara e quelli di Fedez, lo scorso weekend. Poi, il silenzio sui social, durato per più di 24 ore (non si aveva memoria di IG Stories vuote di nessuno dei due prima di questo momento, nemmeno a cavallo dei voli intercontinentali).

D'altra parte, nessuna sorpresa.

Il termine, fissato per il 9 Aprile, già si sapeva che non sarebbe stato raggiunto, a causa di un problema alla placenta che ha tenuto Chiara a riposo nell'ultimo mese.

La stessa influencer aveva dichiarato che il bambino «probabilmente nascerà un po’ prima e non sappiamo quando».

Perché Leone è nato in America e non in Italia

Secondo quanto dichiarato nel corso degli ultimi mesi, la coppia ha deciso di far nascere il bambino negli Stati Uniti per esigenze lavorative:

«Fede doveva registrare qui un nuovo album», ha spiegato Chiara.

La ricerca della privacy ha fatto il resto:

«Quando siamo qui possiamo uscire tranquillamente, non ci ferma nessuno: da noi è più difficile. Amiamo l'Italia, perché siamo culturalmente molto diversi con gli americani, ma per ragioni logistiche qui è più semplice», ha dichiarato Fedez.

Perché si chiama Leone

«Poco prima del nostro primo appuntamento mi sono fatta tatuare sul braccio un leone e una leonessa, che per me rappresentavano l'amore e la famiglia.

Il giorno dopo Fedez mi ha mandato un messaggio e mi ha invitata a uscire», ha raccontato Chiara, spiegando così il significato che per lei ha il nome Leone.

Diverso l'aneddoto raccontato da Fedez in proposito:

«A Chiara piaceva, a me no. Poi il giorno del mio compleanno insieme a Mika e Manuel Agnelli ho aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito proprio Leone».

Leone Lucia o Leone Lucia Ferragni?

Sul cognome c'è ancora da trovare un accordo: «Ovviamente si chiamerà Lucia. La legge italiana dice che se il padre si oppone non può prendere il cognome della madre», scherza Fedez.

«Si chiamerà Leone Lucia Ferragni - ribatte Chiara - Così penseranno che Lucia è il secondo nome e finiranno per chiamarlo Ferragni».

Quando si sposano Chiara Ferragni e Fedez

A breve, Chiara Ferragni e Fedez torneranno in Italia con il piccolo Leone:

«Alloggeremo per circa un mese in un hotel, in attesa che la nostra nuova casa a Milano sia pronta», ha spiegato l'influencer.

Dopo di che sarà ora di pensare al matrimonio, passato in secondo piano con l'annuncio della gravidanza.

Quello che è noto per il momento è solo che «Sarà quest’anno, entro l’estate».

Sul dove i tabloid si dividono in due correnti di pensiero, tra chi sostiene che la coppia si sposerà a Cremona e chi invece pensa che il matrimonio si terrà in Sicilia, a Noto, in omaggio alle origini di Chiara.