Here comes the bride! Ecco chi vestirà Chiara (e le sue damigelle) per il grande giorno!





Dopo mesi di attesa ci siamo: questo sabato Chiara Ferragni e Fedez celebreranno il loro matrimonio nell'assolata Sicilia.

Tutto è pronto ormai è i follower sono, da tempo, in fibrillazione, grazie anche al "buzz" creato dagli stessi sposi attraverso i social, alimentato quotidianamento con dettagli e teaser dell'evento (dall'invito pop up, alla lista degli invitati) attraverso un vero fiume di stories.

E tra gli elementi più chiacchierati e su cui, da mesi, si vocifera e si fanno ipotesi, ovviamente, l'abito da sposa che Chiara indosserà è ai primi posti!

Ma ieri è stata la stessa sposa a svelare l'arcano (su Instagram, of course): il vestito delle sue nozze sarà di Dior, disegnato personalmente dal Direttore Creativo della maison Maria Grazia Chiuri.

"Vestirò in Dior Hautre Couture personalizzato" ha scritto Chiara nella didascalia. "Spero che lo amerete, Maria Grazia ha realizzato l'abito dei miei sogni!" ha proseguito.









In attesa di scoprire tutti i dettagli e, soprattutto, vedere finalmente l'abito da sposa scelto da Chiara, vi sveliamo il bozzetto dell'abito delle sue damigelle.

A vestirle per l'occasione, la designer italiana Alberta Ferretti che ha realizzato in esclusiva per Valentina e Francesca, sorelle di Chiara, e le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci, sei abiti in georgette di seta rosa con intarsi di pizzo, declinati in due versioni – con profonda scollatura a V o con scollo a cuore.

I vestiti, inoltre, hanno un'anima green, ovvero sono realizzati in maniera ecosostenibile.









Courtesy Alberta Ferretti