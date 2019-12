Sex symbol e donna adulta, Margot Robbie ha ammesso di dormire con un coniglio peluche fin da quando è bambina: e il marito cosa ne pensa?

Margot Robbie dorme con un coniglio peluche nel letto ogni notte fin da quando è bambina.

Non ci credete? Eppure l'ha raccontato lei stessa durante il primo episodio di Five Things with Lynn Hirschberg, il nuovo podcast di W magazine in cui in ogni episodio il personaggio protagonista deve identificare una persona, un posto, una cosa, un evento positivo e uno negativo che l'hanno formato come la persona che è diventato.

E appunto quando è stato il momento di parlare della "cosa", Margot ha parlato di Bunny, il coniglio che le è stato regalato alla nascita e con cui dorme da allora.

Cosa ne pensa il marito Tom Ackerley?

«Non è un grande fan di Bunny», ammette Margot:

«Lo lancia sempre fuori dal letto perché pensa che sia ridicolo che io voglia ancora dormire con lui.

Probabilmente è geloso del posto d'onore che ha Bunny nel letto. Lo lancia via quando pensa che io sia ormai addormentata, ma se non è così e me ne accorgo lo sgrido».