Anche Margot Robbie si è trasferita da Londra all'America, e per questo simpatizza con la decisone di Harry e Meghan di lasciare la famiglia reale

Margot Robbie ha invitato il principe Harry e Meghan Markle a cena nella sua casa a Los Angeles.

In un'intervista con il The Sun, l'attrice ha raccontato la sua amicizia con il principe Harry e la famiglia reale, e di come possa relazionarsi con la difficoltà di lasciare casa per trasferirsi lontano.

«So quanto è difficile la scelta di lasciare casa e trasferirsi dall'altra parte del mondo. Anche a me manca molto Londra, ma avevo le mie ragioni per trasferirmi e anche loro hanno avuto validi motivi per questa decisione».

Margot Robbie ha infatti vissuto a Londra per anni prima di trasferirsi a Los Angeles con il marito, il regista Tom Ackerley.

Ecco cos'ha detto Margot Robbie

«Conosco il principe Harry da un po' ormai, e posso dire che è davvero una persona eccezionale», ha detto l'attrice.

«Non è una decisione che si prende alla leggera. Ma se Harry e Meghan trascorreranno del tempo a Los Angeles, a me e Tom piacerebbe molto cenare con loro».

Questo invito arriva dopo che Madonna ha offerto la sua casa a New York a Harry e Meghan, e dopo che la coppia reale ha fatto un'uscita a quattro con J-Lo e Alex Rodriguez.

Sembra proprio che i Sussex siano richiestissimi nel mondo dello spettacolo.