In un'intervista per Vogue Australia Margot Robbie racconta quali sono i suoi obiettivi di vita. Un indizio? Non c'entra la carriera

Margot Robbie, presto al cinema con il film Once Upon a Time insieme a Brad Pitt e Leonardo diCaprio, ha rilasciato un'intervista esclusiva in occasione della sua cover di Vogue Australia in cui ha rivelato che sa esattamente quali sono gli obiettivi di vita che vuole raggingere prima degli 80 anni.

Non c'è dubbio che Margot Robbie abbia una carriera stellare: alcuni film in cui ha partecipato (tra cui The Wolf of Wall Street, I, Tonya) sono diventati un successo.

Ma è questo quello che vuole l'attrice?



«Spero di potermi guardare indietro e poter dire di aver speso bene i miei anni - ha detto l'attrice alla madre, Sarie Kessler, presente durante l'intervista - Non mi importa se i film in cui recito non diventano il successo del secolo, ciò che mi importa davvero è sapere che io ho dato il massimo in tutto e ho amato le persone con cui ho lavorato».

Ha continuato dicendo: «Girare un film è una cosa che richiede parecchio tempo, e le persone spesso non se ne rendono conto. Si tratta di un anno della tua vita, quindi è importante che mentre lavori ti diverti anche e ami quello che fai».

Infine ha detto: «Voglio guardarmi indietro e sapere che la mia vita è stata piena di avventure, di divertimento con persone meravigliose con cui ho passato i migliori anni della mia vita».