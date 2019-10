Margot Robbie si dichiara allergica alla dieta, eppure ha un corpo invidiabile: tutto merito dell'attività fisica, che pratica in abbondanza e con costanza

Un corpo invidiabile guadagnato (letteralmente) col sudore della fronte, ma senza stare a dieta. O quasi.

Margot Robbie si dichiara allergica alle diete e preferisce dunque non lesinare sull'attività fisica, che le consente di non rinunciare (quasi mai) ai piaceri della tavola.

A quanto dichiarato infatti, anche quando deve prepararsi per un ruolo da interpretare al cinema l'attrice esclude dalla sua dieta grassi saturi, fast food, dolci e bevande zuccherate, ma si concede comunque qualche sgarro "più salutare" e un bicchiere di vino quando ne ha voglia.

Certo, in qualche modo deve pur compensare. E qui entra in gioco lo sport, che Margot pratica in abbondanza e con costanza, aumentandone dosi e intensità quando deve prepararsi per un ruolo che lo richiede.

Insomma: ecco nello specifico qual è la dieta di Margot Robbie e il suo allenamento.

Cosa mangia Margot Robbie

«Non ho una dieta raccomandabile: mi piace la birra, le patatine, gli hamburger, e poi magari se mi devo mettere in costume mangio solo carote per tre giorni. Passo da un estremo all'altro. Di sicuro alla base della mia piramide alimentare ci sono waffles e patatine fritte», ha raccontato a Emirates Woman.

«Divento davvero antipatica se non mangio», ha raccontato, «se ho una lista di alimenti vietati troppo lunga non resisto più di un giorno. Davvero, non posso».

E ancora, «Non sono brava nella moderazione, non sono il tipo di persona in grado di mangiare insalata tutti i giorni e di bere mezzo bicchiere di vino un giorno sì e uno no. Davvero, non lo posso fare, non ci riesco».

Certo, quando è in preparazione di un ruolo la sua alimentazione cambia. In quel caso la sua giornata tipo è composta da porridge e smoothie verde a colazione, insalata e pollo a pranzo, pesce e verdura la sera, con riso integrale in abbinamento.



Giusto il tempo di finire le riprese.

Che sport fa Margot Robbie

Margot segue un regime sportivo vario e costante, che comprende attività cardio, pesi e addominali.

Per ogni ruolo che deve interpretare, poi, si concentra su un allenamento ad hoc: per Io, Tonya, per esempio, si è sottoposta (a suo dire) all'allenamento più duro, con «un'infinità di sit-ups, pesi ed esercizi per sviluppare i muscoli delle gambe e rafforzare gli addominali e il core, tutti quegli esercizi che sai di dover fare e tendi a non fare mai per intenderci», per ottenere un corpo che desse l'immagine leggera e allo stesso tempo potente di una pattinatrice.

In vista del film si è allenata 5 giorni a settimana per 4 ore a sessione.

Secondo quanto riportato da Women's Health Margot faceva centinaia di sit-up ogni giorno durante le riprese, sotto la supervisione della stessa Tonya Harding.

Per interpretare Harley Quinn in Suicide Squad, invece, Margot si è data alla boxe, abbinandola a workout molto intensi per potenziare gambe e glutei e scolpire gli addominali.

Racconta il suo trainer Andie Hecker:

«Abbiamo fatto un sacco di ripetizioni con pesi alle caviglie per costruire e sollevare i glutei, in modo da enfatizzare la linea del fianco.

Margot si impegna come un soldato: è stata davvero una soddisfazione vedere il suo corpo cambiare esattamente come avrebbe dovuto in così poco tempo».