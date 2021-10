Il batterista dei Blink-182 ha chiesto la mano di Kourtney Kardashian in un lussuoso resort sulla spiaggia a Montecito. Ma i due stanno insieme da un anno

A meno di un anno dall'inizio della loro relazione, Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno deciso di sposarsi.

La star 42enne di Keeping Up With The Kardashians e il batterista 45enne dei Blink-182 si frequentano dalla fine dell'anno scorso, e hanno ufficializzato la loro storia d'amore a gennaio.

La coppia è ben nota tra i fan delle Kardashian e a tutto il mondo del web per le loro manifestazioni di affetto molto pubbliche, che in genere vengono pubblicate sui rispettivi feed di Instagram.

E ovviamente i due non potevano che confermare la notizia del fidanzamento proprio su Instagram.

Kourtney Kardashian ha infatti pubblicato una foto di loro due in spiaggia, circondati da tantissime rose rosse.

La caption? Una sola parola ma piena di significato: forever (per sempre).

Questa sarà la prima volta che Kourtney Kardashian camminerà verso l'altare in abito bianco; mentre Travis Barker ha già due matrimoni alle spalle.

Ecco cosa sappiamo sulla proposta di Travis Barker a Kourtney Kardashian

Sebbene rumors su un possibile fidanzamento andavano avanti da qualche mese, Travis si è inginocchiato per chiedere a Kourtney di essere sua moglie solo ieri pomeriggio.

Una fonte vicino alla coppia ha rivelato che Kourtney «non aveva la minima idea» dell'imminente proposta del batterista dei Blink-182.

«È successo durante il tramonto, a Rosewood Miramar», ha raccontato la fonte.

«Erano appena tornati da New York e hanno deciso di fare una gita di un giorno a Montecito».

«Kourtney ha pensato che sarebbe stata una giornata informale, dato che vanno sempre a Rosewood, ed è stata totalmente colta di sorpresa dalla proposta».

A quanto pare, Travis Barker avrebbe scelto proprio questo popolare locale poiché «è uno dei loro posti preferiti e hanno molti ricordi lì».

La fonte ha poi aggiunto: «Kourtney ha capito cosa stava per succedere nell'esatto momento in ha visto l'enorme composizione floreali sulla spiaggia».

«È stato tutto molto romantico e super suggestivo. Kourtney era così felice ed era decisamente emozionata - conclude l'insider - Si è commossa e non riusciva a smettere di dire: 'Ti amo'».

E, naturalmente, la famiglia Kardashian-Jenner era lì per celebrare il grande momento di Kourtney.

Secondo le indiscrezioni, Kris Jenner e il fidanzato Corey Gamble, così come Khloe e Kim Kardashian e altri cari hanno assistito alla proposta:

«Erano tutti coinvolti e li hanno sorpresi in seguito all'interno dell'hotel. Hanno festeggiato tutti insieme la notizia in una zona privata del ristorante».

