Kim Kardashian è sconvolta dai comportamenti di Kanye West e dalle sue dichiarazioni troppo personali e «non sa cosa fare» del suo matrimonio

Questo è un momento difficile per la famiglia Kardashian-West. Solo qualche giorno fa Kanye West al suo primo raduno presidenziale ha avuto un crollo nervoso, evidenziando le difficoltà che il rapper ha nel gestire il suo disturbo bipolare.

**Ora sono tutti (giustamente) preoccupati per la salute mentale di Kanye West**

Kim Kardashian, che sta cercando di stare vicino al marito e gestire le critiche ricevute, non se la passa meglio.

Una fonte avrebbe detto a People che questo è un «momento molto triste» per Kim, poiché sta appunto cercando di gestire le conseguenze di ciò che è successo a Kanye.

Secondo quanto riferito, la star dei reality è «davvero sconvolta» da ciò che Kanye ha condiviso sui social media e per quello che ha detto al suo primo raduno della campagna presidenziale, soprattutto riguardo al desiderio di Kim di abortire.

(Continua sotto la foto)

Nelle ultime settimane, Kanye West, oltre al disturbo bipolare, ha dimostrato di avere comportamenti sempre più irregolari, e ha divulgato dettagli profondamente personali sulla sua famiglia e sul suo matrimonio.

È normale che Kim Kardashian sia turbata dal comportamento del marito e una fonte avrebbe raccontato che ha chiesto a Kanye di rimanere nel suo ranch in Wyoming fino a quando non si «sente pronto».

La fonte ha continuato a raccontare: «Kim si sente intrappolata. Ama Kanye e pensa a lui come l'amore della sua vita. Ma non sa più cosa fare».

«Kim crede che per il momento sia meglio restare separati - ha detto la fonte - Sa che non è salutare per lei stare con lui adesso, e onestamente non è salutare per i bambini. Kanye ha bisogno di lavorare su se stesso prima di poter essere qualsiasi tipo di partner o padre».

**Kim Kardashian in quarantena con 4 figli abbandona l'idea di averne un quinto**