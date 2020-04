Kim Kardashian in quarantena con i 4 figli: «Adoro stare insieme a loro, ma essere a casa con quattro bambini è davvero difficile»

Kim Kardashian si sta attualmente godendo la quarantena con la famiglia al completo nella loro villa in California.

La star si è auto-isolata con il marito Kanye West e i quattro figli; Nord, 6 anni, Saint, 4, Chicago, 2, e Salmo di 10 mesi nel tentativo di rallentare la diffusione di COVID-19 e ha ammesso che i tempi difficili l'hanno fatta riflettere sui suoi compiti di madre.

Ed è proprio per questo che Kim ha capito che la sua famiglia è al completo e ha deciso di non volere un quinto figlio.

Ecco cos'ha detto Kim Kardashian.

Le parole di Kim Kardashian

La star di Keep Up With The Kardashian ha raccontato ieri a The View come sta cercando di gestire la famiglia in quarantena e ha spiegato di trovarsi in difficoltà.

Kim Kardashian ha infatti detto: «Essere a casa con quattro bambini è davvero difficile.

Se mai avessi pensato per un minuto di volere un altro figlio, beh l'idea ora è certamente fuori dalla porta. È già abbastanza dura stare dietro a quattro bambini».

«È difficile gestire tutto, i bambini mi portano via così tanto tempo».

Ma ciò non significa che non le piaccia passare il tempo con i suoi figli.

Anzi:

«Adoro i momenti insieme a loro perché nella normalità non riesco ad averli, ed ora è fantastico.

Vedo che la mia famiglia sta legando molto ora, andiamo fuori a passeggiare, guardiamo ogni singolo film che si possa immaginare».

La star di Keeping Up With The Kardashians ha anche aggiunto di avere un «nuovo rispetto per gli insegnanti e il loro difficile compito».