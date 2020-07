Al primo raduno per la sua campagna presidenziale Kanye West ha avuto un esaurimento nervoso: in lacrime ha urlato che ha «quasi ucciso» sua figlia

Un paio di settimane fa il rapper Kanye West ha annunciato la sua candidatura alla presidenza nel 2020.

In molti hanno fatto notare che è probabilmente troppo tardi per candidarsi alle elezioni presidenziali di Novembre, sopratutto perché Kanye non ha ancora preparato i documenti necessari. Il tutto è stato però risolto quando lui si è effettivamente registrato per le elezioni.

**Kanye West può davvero candidarsi come presidente degli Stati Uniti? Ecco cosa c'è di vero e cosa no**

Il problema di Kanye West ora però non è più burocratico, ma molto più serio.

Il rapper infatti soffre di problemi mentali, di disturbo bipolare nello specifico, e sembra che non abbia preso sul serio questo problema.

**Kanye West soffre di bipolarismo, ma lo reputa un super potere**

(Continua sotto al foto)

Kanye West in lacrime mentre parla d'aborto

Durante il suo primo incontro per la campagna presidenziale a North Charleston, South Carolina, presso l'Exquis Event Center, Kanye West ha avuto un esaurimento nervoso.

Il discorso di West ha suscitato dubbi e commenti da parte di alcuni presenti nella folla, sopratutto quando il rapper ha iniziato a piangere parlando di aborto.

«Ho quasi ucciso mia figlia» ha detto Kanye West, raccontando che lui e sua moglie Kim Kardashian avevano pensato di interrompere la gravidanza.

Il rapper ha poi raccontato di come Dio l’abbia aiutato a capire la direzione giusta per la sua vita: «Ero al computer e il mio schermo diventò bianco e nero. In quel momento Dio mi ha detto 'Se Mandi a quel paese i miei piani, io manderò a quel paese i tuoi'».

«Così ho chiamato mia moglie e le ho detto che avremo avuto questo figlio. Lei aveva la pillola in mano ed era pronta a prenderla».

Kanye West urlava ed era fuori di sé: «Anche se mia moglie vorrà chiedermi il divorzio dopo questo discorso le sarò sempre grato perché ha portato la nostra North nel mondo».

E ancora: «Quarantatré anni fa mia mamma mi ha salvato la vita. Mio padre voleva abortirmi - ha detto alla folla mentre iniziava a piangere - Mia mamma mi ha salvato la vita: non ci sarebbe stato nessun Kanye West perché mio padre era troppo occupato e non mi voleva».

Hollywood soffre di insoddisfazione emotiva

Nonostante negli ultimi anni ci sia stato un crescente interesse verso il tema della salute mentale, è ancora difficile aprirsi e chiedere aiuto quando se ne ha più bisogno.

Molte ricerche hanno dimostrato che gli stereotipi che seguono le malattie mentali spesso impediscono alle persone di cercare un trattamento adatto o anche solo di parlarne.

Può risultare ancora più difficile quando si è una star, con piattaforme social da milioni di follower.

Hollywood ha infatti un grosso problema con le malattie mentali.

Dagli attori ai cantanti, molte celebrità nascondono un'insoddisfazione emotiva dietro la fama.

Cercare di rimanere un buon modello e allo stesso tempo cercare di farsi piacere alle masse di follower è impossibile, e questo porta quasi sempre a mettere in bilico la salute mentale.

Depressione, PTSD, ansia e dipendenza; molte celebrities sembrano affrontare queste battaglie interiori per il solo fatto di non essere sempre perfetti e invincibili.