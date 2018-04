Bufera in rete per le foto che incastrano Tristan Thompson, il fidanzato di Khloe Kardashian, al nono mese di gravidanza, mentre la tradisce

Khloe Kardashian tradita dal fidanzato Tristan Thompson mentre lei è ormai al nono mese di gravidanza e sta per dare alla luce la loro bambina.

La sorella di Kim Kardashian sembrava vivere un momento idilliaco, godendosi il pancione circondata dall’affetto della famiglia e dall’amore del suo giocatore di basket.



Peccato che ora il suo castello di certezze sembra messo in discussione, dopo che diversi magazine hanno pubblicato le foto del futuro papà in compagnia di un’altra donna.

Tanto è bastato per aprire il vaso di Pandora e far emergere anche altri tradimenti.

Ecco cosa sta succedendo.



(Continua sotto la foto)

Le foto di Tristan Thompson a New York



È stato il Daily Mail a pubblicare per primo le foto che immortalano il campione di basket mentre flirta in modo inequivocabile con una ragazza mora al Ph-D Lounge, un locale della Grande Mela, dove il campione ha giocato lo scorso weekend con i suoi Cleveland Cavaliers.



Un altro sito, poi, The Shade Room, ha pubblicato le immagini che incastrano il cestista mentre rientra nel suo hotel, il Four Seasons, sempre insieme alla stessa donna, che viene ripresa mentre va via la mattina dopo.



Il video del tradimento di Tristan Thompson



Poche ore dopo il sito Tmz pubblica un video se possibile ancora peggiore, in cui Thompson è colto in flagrante mentre se la spassa con ben due ragazze.

Le immagini risalgono allo scorso ottobre, quando Khloe era già incinta al terzo mese, e appartengono al circuito di sorveglianza di un altro locale, questa volta a Washington.



Un post condiviso da Khloé (@khloekardashian) in data: Mar 13, 2018 at 5:51 PDT

Il sex tape rimosso



Nel giro di poche ore i siti continuano ad aggiornarsi con ulteriori notizie e dettagli sulla vicenda.

Sempre Tmz rivela che una donna che sosteneva di essere quella con cui Thompson ha trascorso la notte avrebbe pubblicato e poi rimosso un sex tape su Instagram Stories.

Il video la ritraeva insieme alla star NBA (anche se i volti non si vedevano) mentre facevano sesso ed era seguito da una serie di fotogrammi che mostravano i messaggi che lui le avrebbe mandato.



Un post condiviso da Khloé (@khloekardashian) in data: Mar 11, 2018 at 6:49 PDT

La reazione dei fan su Twitter



La notizia è diventata un trend topic sui social, specie su Twitter dove la gente si è divisa tra chi si schiera con la povera Khloe e chi invoca il karma.



In molti infatti ricordano che la stessa sorte era toccata alla ex di Thompson, Jordan Craig, lasciata dal cestista nel 2016 mentre era incinta del suo primo figlio, Prince Oliver che ora ha quindici mesi.

Versione avallata dalla stessa Craig che su Instagram Stories ha pubblicato una serie di messaggi neanche troppo velati in cui gongola per l'accaduto.



La blogger, infatti, era ancora al sesto mese quando Tristan e Khloe hanno iniziato a frequentarsi pubblicamente manifestando ben poca delicatezza e rispetto nei suoi confronti.

La preoccupazione (fondata) dei Kardashian



Al momento, nessuno della famiglia più celebre della tv ha rilasciato commenti.

Us Weekly però è venuto a conoscenza, grazie ad alcune fonti, del fatto che le Kardashian fossero preoccupate fin dall'inizio per la relazione di Khloe con l’ennesimo giocatore di basket, dopo il fallimento del suo matrimonio con Lamar Odom.



«Kris, Kourtney e Kim hanno sempre avuto qualche dubbio sulla sua relazione con un altro cestista e ora le loro paure hanno trovato conferma.

Le donne si buttano continuamente addosso alle star dello sport ed è molto facile per questi uomini distrarsi quando sono fuori casa per le loro partite.

Kris però non ha mai espresso le sue preoccupazioni con Khloe perché sentiva che avrebbe causato solo tensioni», rivela l’insider.