Il principe Louis compie un anno il 23 aprile. Ecco come Kate vuole festeggiare il primo ompleanno del suo terzo figlio, tra feste e nuove foto ufficiali

Sembra passata un'eternità di tempo da quando il Duca e la Duchessa di Cambridge avevano annunciato l'arrivo della loro terzo figlio, il principe Louis.

Da dodici mesi a questa parte ne sono successe di cose per la Royal Family inglese: due matrimoni reali, l'annuncio dell'arrivo del primogenito di Harry e Meghan, la presunta faida tra le due duchesse, e la separazione ufficile tra William e Harry, pronti a compiere due destini diversi.

Ma il 23 aprile la Royal Family celebra il primo anno del principe Louis, e William e Kate si preparano a festeggiare un compleanno coi fiocchi.

Cosa farà Kate Middleton per festeggiare il principe Louis

L'anno scorso, la madre di Kate, Carole Middleton, aveva rivelato come i primi compleanni siano molto importanti per la figlia, per via del suo coinvolgimento nel marchio di famiglia, Party Pieces.

Parlando con Good Housekeeping, la fondatorice di Party Pieces ha rivelato che tutti i suoi figli hanno contribuito ad aiutare la sua azienda a crescere, con Kate che si occupava del business dei primi compleanni.

Aveva detto: «I miei figli hanno tutti lavorato con me, e Catherine ha dato il via al marchio First Birthday - ha scelto i prodotti e curato tutte le immagini e la produzione del catalogo. Pippa invece ha creato il blog, perché non ne avevamo uno, e ha avuto l'idea delle torte personalizzate».

Ci aspettiamo quindi che per Kate i primi compleanni siano importanti e che rispolveri le conoscenze acquisite negli anni di lavoro alla party Pieces per rendere indimenticabile il primo compleanno del piccolo Louis.

Le foto ufficiali

I festeggiamenti del primo compleanno del principe Louis saranno un'affare privato tra le mura del palazzo, ma se il principe George e la principessa Charlotte ci hanno insegnato qualcosa è che vedremo presto delle foto del terzo royal baby.

Il principe Louis è stato lontano dal grande pubblico per principalmente tutto il suo primo anno: dopo averlo visto appena nato in braccio a mamma Kate sui gradini della Lindo Wing, lo abbiamo visto anche al battesimo e infine nella foto di Natale rilasciata dai Cambridge.

L'anno scorso, quando il piccolo principe aveva solo poche settimane, Kate ha scattato una bella foto di Louis e Charlotte per celebrare il terzo compleanno della figlia.

Ancora non sappiamo se e quando verranno pubblicate le foto, così come se non sappiamo se saranno solo dell'ultimo figlio o di tutti e tre i fratelli insieme; ma non vediamo l'ora di scoprirlo.