Kate Middleton e famiglia in qurantena sono «più felici che mai» e questo momento di tranquillità potrebbe essere perfetto per pensare a un quarto figlio

Come tutti, anche Kate Middleton e il principe William sono in quarantena a causa della pandemia di coronavirus con i tre figli: George, Charlotte e Louis.

E un esperto reale sostiene che questa potrebbe essere una situazione ideale per una nuova gravidanza di Kate.

Sono passati due anni dall'arrivo del principe Louis e in molti cominciano a speculare sulla possibilità di un nuovo royal baby in casa Cambridge.

«Kate avrebbe sempre voluto un quarto figlio e penso che questo lockdown abbia aumentato le possibilità che ciò accada» ha detto l'insider.

(Continua sotto la foto)

Secondo il magazine New Idea, un insider di Palazzo ha affermato che William e Kate potrebbero sfruttare questo momento senza impegni per avere un quarto figlio.

Certo, il principe William non era dell'idea di nuovo royal baby: aveva infatti commentato che tre bambini piccoli erano già abbastanza impegnativi.

Ma queste settimane in quarantena, dopo la tempesta Megxit, sembra abbiano unito molto Kate e William e alcuni sostengono che il duca di Cambridge potrebbe aver cambiato idea riguardo al royal baby numero 4.

La ragione per cui entrambi sono «più felici che mai», come riportato dal magazine, sta nel fatto che ora riescono a trascorrere molti «momenti preziosi in famiglia».

Per non parlare del fatto che questo è un periodo che avvicina molto la loro vita a una vita normale (e non reale) e che, secondo la pubblicazione, «Kate Middleton adora».