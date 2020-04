Kate e William sono tornati insieme (per poi sposarsi) dopo essersi lasciati nel 2007 grazie a Pippa Middleton e al suo consiglio da brava sorella

C'è stato un periodo in cui erano Kate e William e la loro relazione a essere sotto i riflettori.

Ben prima che Meghan Markle e il principe Harry entrassero in scena, infatti, la vita sentimentale di William era oggetto di titoli in prima pagina su tutti i tabloid.

Soprattutto quando lui e Kate Middleton, fidanzati dai tempi del college, si sono lasciati - infrangendo il sogno.

Era il 2007, e secondo recenti indiscrezioni è stata la sorella minore di Kate, Pippa Middleton, a far tornare la sorella con il suo (allora futuro) marito.

Ecco come sono andate le cose.

Quando William e Kate si sono lasciati

Dopo la laurea di William e Kate nel 2005, si pensava che fosse solo questione di tempo prima che William si proponesse in matrimonio.

Tuttavia, le cose non sono andate proprio così.

Nel dicembre del 2006 la coppia non trascorreva più tanto tempo insieme, e William arrivò al punto di dare buca alle vacanze con la famiglia di Kate all'ultimo minuto.

Nella primavera del 2007, William per lavoro era di stanza lontano da Londra, e lui e Kate non si vedevano quasi più.

La distanza fisica si trasformò in distanza emotiva e William lasciò Kate nell'aprile 2007.

Il ruolo di Pippa Middleton

Appena dopo la rottura, Kate fece un viaggio in Irlanda con la madre per cercare di togliersi dalla mente la separazione da William, ma una volta tornata a Londra sua sorella minore ha assunto il compito di rallegrare Kate.

Come ogni brava sorella, Pippa ha deciso che non avrebbe guardato Kate piangersi addosso per William.

Così Pippa ha messo in atto il suo piano, cioè il piano di qualsiasi sorella/amica dopo un break up: ha spinto Kate fuori casa per farla divertire e farle vivere la sua vita migliore.

In quel periodo Kate è stata spesso fotografata con Pippa, entrambe favolose mentre si stavano chiaramente divertendo.

I paparazzi hanno scattato molte foto di Kate con sua sorella in queste serate, foto che sono arrivate anche a William e che mostravano la sua ex vivere alla grande senza di lui.

Quando William è tornato da Kate

Non è chiaro se questo fosse tutto parte del piano di Pippa, o se lei volesse semplicemente aiutare sua sorella a uscire da una rottura.

Quello che è certo è che quelle foto hanno fatto muovere qualcosa in William.

In pochi mesi il principe tornò da Kate e i due si rimisero insieme nel luglio del 2007.

I fan della coppia non sono rimasti affatto sorpresi da questo ritorno di fiamma, d'altronde erano stati insieme per quasi quattro anni prima della loro separazione.

I due si sono poi sposati in una sontuosa cerimonia nel 2011 con milioni di persone sintonizzate per seguire le nozze.

E ora, dopo quasi dieci anni di matrimonio e venti dal loro primo incontro, Kate e William sembrano ancora sinceramente contenti della loro vita insieme.