Kanye West e Irina Shayk sono stati paparazzati in Francia e una fonte ha confermato che «c'è interesse da entrambe le parti»: ecco come stano le cose

C'è una nuova coppia sulle prime pagine dei tabloid che nessuno si sarebbe aspettato: quella formata da Kanye West e Irina Shayk.

Appena qualche mese dopo che Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West, infatti, il rapper americano sembra aver voltato pagina proprio con... Irina Shayk!

Secondo quanto riferito da TMZ, West e Irina Shayk, la modella ex fidanzata di Bradley Cooper e la madre di sua figlia Lea De Seine, sono stati avvistati nei giorni scorsi in Provenza, in occasione del 44esimo compleanno di Kanye West.

**Irina Shayk parla della figlia Lea (e di Bradley Cooper)**

Le voci sulla storia d'amore della coppia sono iniziate alla fine del mese scorso, quando è stato riferito che Kanye uscisse «segretamente» con la top model russa.

In Francia, i due sono stati paparazzati mentre si godevano una vacanza, circondati da un paesaggio idilliaco, con Kanye West che si fermava a scattare foto di Irina. Insieme, sembravano essere molto a loro agio l'uno con l'altro.

Ma i due si frequentano davvero o sono solo buoni amici?

Ecco cosa sappiamo finora.

**Il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West sarà raccontato in un reality**

(Continua sotto la foto)

Kanye West e Irina Shayk stanno davvero insieme?

Lungi dall'essere uno strano accoppiamento, Irina e Kanye si conoscono da più di un dieci anni.

Nel 2010, la modella russa è stata una delle protagoniste del video musicale Power di Kanye West, in cui interpretava un angelo. Due anni dopo, Irina ha sfilato per la collezione di moda Autunno/Inverno di West alla Paris Fashion Week. Da lì è nato un ottimo rapporto professionale.

Ma come stanno le cose adesso? Kanye e Irina sono una coppia?

Secondo TMZ, i due sono «al 100% romanticamente coinvolti».

Inoltre, una fonte avrebbe detto a People: «Si conoscono professionalmente da anni. Lui ha iniziato a seguirla con molto interesse poche settimane fa».

«Kanye è un ragazzo persuasivo, e i due sono usciti anche a New York prima di passare insieme il compleanno di lui in Francia».

Sembrerebbe che Kanye sia già estremamente affezionato a Irina, avendo scelto di trascorrere il suo compleanno con lei in un posto così speciale e pieno di ricordi.

La tenuta di West in Provenza è infatti un luogo in cui lui e Kim Kardashian hanno passato molto tempo durante la loro relazione.

**Kim Kardashian parla per la prima volta del divorzio da Kanye West: «Mi sento una fallita»**

La fonte poi ha continuato: «Irina sembra felice. Lui l'ha invitata in Francia e lei ha accettato subito».

**Irina Shayk: ecco la ricetta del suo aspetto (tra dieta e sonno)**

Tuttavia, è stato specificato che Kanye e Irina «Non si frequentano ufficialmente, ma c'è un interesse da entrambe le parti».