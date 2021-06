Durante l'ultimo episodio di Al passo con i Kardashian, Kim racconta in lacrime perché ha deciso di lasciare Kanye West dopo sei anni di matrimonio

Il matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West, durato più di 6 anni, è ufficialmente terminato lo scorso febbraio, quando Kim ha presentato i documenti del divorzio in tribunale.

**5 cose da sapere sul divorzio di Kim Kardashian e Kanye West**

La separazione della coppia non è stata uno shock per i fan, poiché gli stessi Kim e Kanye avevano ammesso più volte che stavano attraversando un periodo difficile da quasi un anno.

Ma oggi Kim Kardashian, 40 anni, racconta la sua versione dei fatti.

Questa è la prima volta che la star dei reality ha commentato pubblicamente la notizia.

Durante l'ultimo episodio di Al passo con i Kardashian, Kim è scoppiata a piangere mentre discuteva con la sua famiglia dei problemi del suo matrimonio con Kanye West.

All'inizio esitante all'idea di aprisi e parlare con i fan del divorzio, Kim ha poi cambiato idea e ha fatto luce sul motivo della sua separazione da Kanye.

Ecco cos'ha raccontato Kim Kardashian del suo divorzio con Kanye West.

**Il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West sarà raccontato in un reality**

(Continua sotto la foto)

Kim Kardashian spiega il motivo della sua separazione da Kanye West

Nell'episodio, filmato nel dicembre 2020, la famiglia Kardashian-Jenner è in viaggio al Lago Tahoe. La prima ad affrontare il problema della coppia è stata la sorella minore di Kim, Khloe.

«Kim ha lottato in privato dietro le telecamere per la sua relazione ed è dura perché lei sta chiaramente reindirizzando gran parte della sua frustrazione, tristezza e rabbia - ha detto Khloe Kardashian - A volte si sfoga su qualcosa che non ha nulla a che fare con quello che sta passando».

«Kim sta affrontando così tante cose in questo momento ed è dura perché prima di partire, lei e Kanye hanno avuto questo grande litigio», ha spiegato ancora Khloe.

Alla fine dell'episodio, dopo aver negato tutto, Kim Kardashian crolla alle domande delle sorelle e racconta apertamente dei suoi problemi con Kanye e dei sensi di colpa che prova per via dell'(allora imminente) divorzio.

«Lui si merita una moglie che sostenga ogni sua mossa e viaggi con lui e faccia tutto con lui, ma io non posso» ha raccontato Kim in lacrime, aggiungendo che non può trasferirsi nel Wyoming e lasciare lavoro e famiglia per stare con Kanye.

**Kim Kardashian si sente «intrappolata» nel matrimonio con Kanye West**

«Sinceramente non ce la faccio più - ha continuato Kim - Mi sento bloccata da anni ormai».

«Tipo, lui va e si trasferisce in uno stato diverso ogni anno. E io devo stare con lui e seguirlo, così possiamo crescere i bambini. È un papà fantastico, ha fatto un lavoro fantastico».

«Ma io non riesco nemmeno a pensarci, non ce la faccio più. Voglio essere felice anche io».

«Mi sento una fallita perché questo è il mio terzo matrimonio che finisce male. Sì, mi sento proprio una f*****a perdente».

**Kanye West ha cambiato numero di telefono per non farsi contattare direttamente da Kim Kardashian**

Durante l'episodio, Kim non ha mai pronunciato la parola divorzio, e si è rifiutata di discuterne ulteriormente.

Alla fine però, come sappiamo, Kim ha chiesto la separazione dal marito poche settimane dopo, e ha anche ottenuto l'affidamento congiunto dei loro quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm.

Khloe ha concluso l'episodio dicendo che lei e la famiglia vogliono solo il meglio per Kim:

«Lei è uno degli esseri umani più incredibili di sempre. Cerca di proteggere il loro matrimonio a tutti i costi, ma è difficile quando ti porti questa responsabilità sulle spalle. Voglio solo che anche lei si prenda cura di se stessa».