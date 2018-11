Jennifer Lopez si esibisce al Doha Festival City in Qatar e in 20 minuti guadagna abbastanza per comprare una casa nuova: 88mila euro al minuto

Jennifer Lopez è oggi al centro delle notizie del Daily Mail perché è stata pagata 2milioni di dollari per una performance di 20 minuti seguita da una sessione di domande e risposte dei fan in occasione dell'apertura del centro commerciale di Doha Festival City in Qatar.

Il che significa che la cantante e attrice di origine portoricana ha guadagnato più di 88 mila euro al minuto.

E come se la cosa non bastasse Jennifer Lopez ha incassato un ulteriore milione di dollari per spese varie legate all'apertura del centro commerciale.

Così, in meno di un'ora la star di Love Don't Cost a Thing ha guadagnato abbastanza per comprare una casa di tutto rispetto.



لقد كان من دوواعي سرورنا استضافتكي في حفل الافتتاح الرسمي لدوحة فستيفال سيتي وشكرا لاعطاء معجبينك فرصة لقاءك pic.twitter.com/ZQ6kzX1LIC — Doha Festival City (@DohaFestCity) 10 novembre 2018

L'evento

Il Daily Mail racconta che dopo l'esibizione, JLo ha risposto con piacere alle domande dei fan, ha anche parlato dei diritti delle donne con la folla riunita e infine ha posato per le fotografie con i suoi fan.

Sempre secondo l'articolo però, anche se la performance della celebrity 49enne è stata breve, è stata comunque un grande successo per gli organizzatori, al punto che le è stata offerta un'altra esibizione da parte di Qatar Airways, simile alla precedente per durata e stipendio.

La compagnia aerea avrebbe infatti inviato moltissime persone dello showbiz per un'imminente festa al famoso Dolby Theatre di Los Angeles, con Jennifer Lopez come nome principale.

L'entrata per la Lopez per l'esibizione alla festa sarà di circa un milione di euro per una performance di 20 minuti.