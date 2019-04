Riconciliazione tra Ben Affleck e Jennifer Garner: la coppia spende molto tempo di qualità insieme per il bene dei tre figli. Che sia l'inzio di una loro nuova relazione?

Il divorzio di Ben Affleck e Jennifer Garner è stato finalizzato nell'ottobre dell'anno scorso, ma appena sei mesi dopo che il tribunale ha approvato la loro separazione, i rumors vociferano una riunificazione della coppia.

Ben Affleck, 46 anni, e Jennifer Garner, 47 anni, hanno infatti recentemente trascorso molto tempo insieme tra loro e con i figli.

Secondo i tabliod internazionali, gli ex-coniugi stanno cercando una riconciliazione per il bene di tutta la famiglia.

Ben e Jennifer insieme per il bene dei figli

A quanto pare l'attore si sta impegnando molto per la famiglia, ed è determinato a far funzionare le cose con l'ex moglie per il bene dei tre figli: Violet, 13, Seraphina, 10 e Samuel, 7.

Una fonte anonima vicina alla coppia avrebbe raccontato: «Ben e Jen hanno trovato il modo di mettere i bisogni dei bambini di fronte ai loro, e da lì le cose sono davvero iniziate ad andare alla grande per loro, tutti in famiglia sono davvero felici».

E ancora: «Jen e Ben sono in ottimi rapporti in questo momento. Un sacco di persone nella loro cerchia ristretta pensano che ci siano buone possibilità che possano risolvere di nuovo le cose come coppia. Solo perché non sono più sposati non significa che la cosa sia fuori discussione».

Ci stanno riprovando davvero?

Sembra dunque vero che Ben Affleck e Jennifer Garner stiano dando al loro amore un'altra possibilità, e credono che questo sia il momento giusto per farlo.

Ben ha definitivamente lasciato Lindsay Shookus dopo gli alti e bassi della loro relazione. Inoltre sono passate settimane da quando Jennifer Garner è stata vista insieme al suo fidanzato CEO John Miller; in concomitanza con l'intensificazione delle voci sulla sua riunione con l'ex marito.

Non ci sono però in alcun modo conferme che la coppia ci stia veramente riprovando.

In ogni caso, Ben e Jennifer sono stati avvistati più spesso in questi giorni mentre trascorrono del tempo di qualità con i loro figli, quindi non ci resta che aspettare per scoprire di più.