Jennifer Aniston e Angelina Jolie seppelliscono l'ascia di guerra per motivi lavorativi: entrambe hanno firmato importanti contratti con Nextflix

Jennifer Aniston è pronta a fare pace con Angelina Jolie.

L'attrice di Friends vuole a incontrare la sua nemica di lunga data per chiarire le cose con Angelina e dimostrare a tutti che la loro faida è giunta al termine.

Una fonte vicina alla Aniston rivela che Jennifer ha aspettato per molto tempo che il matrimonio tra l'ex marito Brad Pitt e Angelina Jolie finisse, e ora vuole mettere le cose in chiaro:

«Quello che Jen vuole è solo un'opportunità per stringere la mano ad Angie, augurarle il meglio e far vedere al mondo che non c'è più tensione tra loro».

Il tutto per motivi lavorativi

Il cessate il fuoco a cui fa appello Jennifer Aniston è principalmente per motivi lavorativi: l'attrice infatti vuole sisetmare la situazione di tensione tra le due nel caso volessero (o più probabilmente dovessero) lavorare insieme.

Sia la Aniston che la Jolie hanno recentemente firmato importanti accordi con Netflix, per cui le loro carriere potrebbero potenzialmente incontrarsi nel prossimo futuro, e per questo la Aniston vuole assicurarsi che non scorra cattivo sangue tra lei e Jolie.

La Aniston sta attualmente girando lo show firmato Netflix First Ladies, mente la Jolie ha diretto First They Killed My Father, ora disponibile in streaming sul sito.

L'origine dell'odio

Il motivo della faida tra le due attrici è largamente noto: nel 2005, sul set di Mr. & Mrs. Smith, la Jolie avrebbe rubato Brad Pitt alla Aniston, allora moglie dell'affascinante attore.

La Aniston e Pitt stavano già divorziando all'epoca, ma appena un mese dopo dalla fine del matrimonio i paparazzi hanno fotografato Brad e Angelina insieme sulle spiagge del Kenya, sigillando così la nascita dei Bragelina.

Da quel momento, comprensibilmente tra le due non scorre buon sangue.

Anche se c'è da dire che questa non è la prima volta che le attrici cercano di riavvicinarsi cercando di fare ammenda: secondo qualche magazine internazionale, Jennifer Aniston avrebbe infatti provato a parlare con la Jolie in passato, ma il suo matrimonio con Pitt aveva reso le cose troppo difficili da risolvere.

Ma ora che i Brangelina non sono più, la Aniston spera che la sua collega accetterà l'invito mostrando al mondo dello spettacolo e ai fan che tra di loro è tutto tornato normale.