Secondo alcuni rumors Harry e Meghan sono costretti da Palazzo a trasferirsi in Africa in modo semi-permanente. Ecco cosa c'è di vero e cosa no

Mentre principe Harry e Meghan Markle si preparano per il primo roul tour in Africa insieme al loro figlio Archie, alcuni rumors sostengono che il viaggio è una sorta di preparazione a un più definitivo trasferimento.

Secondo vari tabloid, i due membri della famiglia reale «Trattati come delle rock star» non sono in realtà molto apprezzati a Palazzo, e tutti i pettegolezzi negativi che circolano su di loro darebbero parecchio fastidio alla Regina.

Ma Harry e Meghan si trasferiranno davvero in Africa?

(Continua sotto la foto)

Le voci sul trasferimento in Africa

Secondo quanto riferito dalla reporter di Page Six Cindy Adams, il principe Harry e Meghan Markle stanno causando un po' troppo dramma per Buckingham Palace, e quindi potrebbero rendere l'Africa la loro nuova residenza.

Adams ha affermato che Meghan e Harry non sono molto apprezzati dal pubblico britannico, dicendo poi che le sue fonti hanno dichiarato che il principe Harry e Markle «Potrebbero essere spediti in Africa in modo semi-permanente».

E anche se la notizia non è ancora stata minimamente menzionata da Palazzo, la Adams è convinta che ci sono molte possibilità che ciò accada, perché da quando Meghan Markle è entrata nella famiglia reale ha portato parecchio caos e confusione tra le mura del palazzo.

Il precedente

C'è un precedente: all'inizio degli anni '30 lo stesso destino che si vocifera per Harry e Meghan è accaduto a un'altra coppia reale.

Cindy Adams ha riportato alla memoria come, nel 1930, il duca di Windsor e sua moglie (anch'essa americana) erano troppo drama da gestire.

Furono così, abbastanza silenziosamente, fatti trasferire alle Bahamas, dove hanno continuato a vivere indisturbati fino alla fine dei loro giorni.

Ma è vero che Harry e Meghan si trasferiranno?

Come detto, Buckingham Palace non ha né confermato né smentito i rumors a riguardo l'ipotetico trasferimento (forzato) di Harry e Meghan in Africa.

Ma la cosa comunque non ci convince.

Meghan Markle e il principe Harry stanno certamente avendo una buona dose di problemi con la stampa britannica, ma si pensa che all'interno della famiglia reale, la giovane coppia sia molto amata.

Meghan Markle è diventata particolarmente vicina alla regina Elisabetta II, la nonna del principe Harry, ed è stato visto in molte occasioni condividere una risatina o una battuta con il rispettato monarca.

Inoltre sembrerebbe che grazie a Meghan, Harry e il padre Carlo abbiano migliorato il loro rapporto.