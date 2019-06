Brad Pitt e Angelina Jolie hanno finalmente trovato un modo per far funzionare l'affido congiunto dei loro sei figli: un'applicazione sullo smartphone

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati nel settembre del 2016, e dopo quasi tre anni hanno finalmente trovato un accordo per il divorzio.

Solo ora infatti la coppia a quanto pare è riuscita a trovare un modo per continuare a crescere insieme i figli - Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, Knox, 10, and Vivienne, 10 - nonostante le due vite separate.

E per assicurarsi di spendere entrambi tempo di qualità con i 6 bambini, Brad e Angelina usano un'app per coordinare impegni di lavoro e vita privata che li sta aiutando a lavorare sulle tempistiche dell'affido congiunto.

Come funziona la App per l'affido

«Brad e Angie stanno lavorando sull'affido congiunto utilizzando OurFamilyWizard».

«Ora Brad sta passando più tempo con i bambini e le cose sono migliorate con i quattro ragazzi più piccoli» - dice una fonte.

Secondo alcune fonti i sei figli della coppia sono andati con Angelina Jolie nel New Mexico mentre lei sta girando il suo nuovo film, Those Who Wish Me Dead; e per assicurarsi che Pitt abbia il suo tempo con i bambini, hanno creato un programma speciale per le visite.

La fonte dice che i bambini sono volati a Los Angeles numerose volte per vedere Pitt, così come la star di Fight Club ha fatto visita ai bambini nel New Mexico.

L'insider ha concluso dicendo che Angelina Jolie e Brad Pitt stanno finalmente vivendo bene la loro separazione perché perché i «Bambini sono felici, e quindi anche loro lo sono».