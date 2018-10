Emma Watson è stata paparazzata con un nuovo fidanzato in Messico: ecco chi è Brendan Wallace, imprenditore del tech e amministratore delegato di 30 anni

Emma Watson ha un nuovo fidanzato.

O, per lo meno, dopo la rottura con l'attore Chord Overstreet, non è più single, già che durante queste sue vacanze in Messico è stata fotografata mentre baciava Brendan Wallace, uomo d'affari e amministratore delegato di 30 anni.

Non è chiaro se i due siano partiti insieme per una vacanza romantica, o se si siano conosciuti direttamente in Messico, ma questo ha poca importanza: i due chiacchieravano tranquillamente mentre condividevano cocktail e un pranzo in un ristorante tranquillo.

Brendan Wallace aveva occhi solo per l'attrice e Emma è stata immortalata mentre, chinata sul tavolo, baciava il suo nuovo uomo mentre lui le teneva dolcemente la sua faccia tra le mani.

Chi è Brendan Wallace

Non è chiaro da quanto tempo (o se) Emma Watson e Wallace stiano ufficialmente insieme, di certo però, l'ex Hermione di Harry Potter ha scelto un uomo realizzato e ben lontano dai riflettori di Hollywood.

Brendan Wallace, infatti, originario di New York, è un ex studente di Princeton e un laureato a Stanford.

Ha iniziato la sua carriera presso Goldman Sachs nel settore dell'investimento bancario, per poi passare alla CMBS.

Dopo di che ha lavorato presso il Blackstone Group nel private equity immobiliare dove ha svolto progetti per l'acquisizione degli Hilton Hotels.

È ora co-fondatore e managing partner di Fifth Wall, una società focalizzata su soluzioni tecnologiche per Built World, cioè il mondo in cui viviamo giorno dopo giorno; e ha inoltre co-fondato Cabify, il più grande servizio di ridesharing in America Latina.



Emma non è l'unica a scegliere la Silicon Valley

Basta attori e sportivi: i geni della Silicon Valley sono i nuovi sex symbol; infatti Emma Watson non è l'unica ad aver scelto un nerd come compagno.

Oltre alla giovane attrice, anche Amber Heard, 31 anni ed ex moglie di Jhonny Depp, che ora fa coppia con Elon Musk, 45, l’imprenditore considerato la mente geniale di Paypal e Tesla.

E pure la coppia Miranda Kerr, 33, ed Evan Spiegel, 26. Lei l’angelo, super modella di Victoria’s Secret ed ex moglie di un’icona di Hollywood come Orlando Bloom; lui il nerd, fondatore di Snapchat e miliardario più giovane del mondo (ha 26 anni, contro i 33 di lei).