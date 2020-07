Ed Sheeran rivela per la prima volta i problemi del suo passato. Tra attacchi di panico e abbuffate, ecco come è uscito dal momento più buio della sua vita

Ed Sheeran ha alzato per la prima volta il sipario sul suo passato, raccontando di aver sofferto di ansia, attacchi di panico e disturbi dell'alimentazione all'inizio del suo successo.

Il cantante, 29 anni, ha spiegato che la sua personalità ansiosa lo portava sempre ad abbuffate di cibo e alcol mentre era in viaggio, citando il suo tour mondiale del 2014 per promuovere l'album X come il suo momento peggiore.

Sheeran ha raccontato: «Continuavo a chiedermi: Qual è il punto della mia vita? Perché sono qua? Cosa voglio davvero?»

Ed Sheeran racconta i suoi momenti più bui

Parlando alla Hay House Chasing the Present Summit, Ed Sheeran ha spiegato: «Stavo sveglio a bere tutta la notte per poi dormire sull'autobus mentre ci spostavamo da una città all'altra».

«Gli autobus parcheggiavano sotto le arene e io dormivo lì tutto il giorno, poi mi svegliavo e uscivo, facevo lo spettacolo, bevevo, tornavo sull'autobus e così via. Non ho visto la luce del sole per quattro mesi».

E ancora: «Penso che con la dipendenza sia molto difficile trovare una via di mezzo, ma la moderazione è la chiave di tutto. Sono coperto di tatuaggi e non facevo di certo le cose a metà, quindi quando bevevo non aveva senso per me bere solo un bicchiere di vino. Preferivo bermi due bottiglie in una sola volta».

Ed Sheeran ha continuato dicendo: «All'inizio è tutto fantastico e divertente. È tutto rock and roll. Ma poi inizia a diventare triste, e ogni giorno che passa è sempre peggio. Probabilmente quello è stato il punto più basso che io abbia vissuto».

Il cantante ha infine raccontato che è riuscito a uscire da questa spirale negativa grazie all'influenza positiva di Elton John e Cherry Seaborn, la compagna di una vita, e moglie da due anni.

«Lei fa molto esercizio fisico, e allora ho iniziato a correre pure io. Mangia sano quindi ho iniziato a mangiare abbastanza sano pure io. Non beve molto, e io ora faccio uguale - ha detto il cantante - Sono convinto che lei mi abbia cambiato la vita».