A pochi mesi dalla rottura con Lily-Rose Depp, l'attore di Chiamami col tuo nome Timothée Chalamet ha una nuova fidanzata: ecco chi è Eiza Gonzalez

Un paio di mesi dopo la rottura con Lily-Rose Depp, sembra che Timothée Chalamet abbia una nuova fidanzata, Eiza Gonzalez.

Sono infatti diventate virali alcune foto dell'attore paparazzato in compagnia di una ragazza, mentre si tenevano per mano e si baciavano in quella che sembra una vacanza a due in Messico.

Anche se nessuno dei due ha confermato ufficialmente questa relazione, le foto sono state sufficienti per scatenare rumors e speculazioni sul nuovo amore.

Ma chi è la nuova fiamma di Timothée Chalamet?

Il suo nome è Eiza Gonzalez, una giovane attrice e cantante messicana che vive e lavora negli Stati Uniti.

Chi è Eiza Gonzalez, la nuova fidanzata di Timothée Chalamet

(Continua sotto la foto)

Eiza Gonzàlez è un'attrice messicana (che potreste aver visto al cinema)

Classe 1990, Eiza González è un'attrice di origine messicana che lavora a Hollywood dal 2007.

Ha iniziato la sua carriera interpretando il ruolo di Dolores "Lola" Valente nel telenovela musicale messicano Lola: Érase una vez, che l'ha resa famosa in patria.

Per la telenovela, Eiza ha anche composto due brani da solista, che rientrano nella colonna sonora dello show.

Successivamente ha recitato anche in Baby Driver, Alita: Battle Angel e Fast & Furious, ottenendo così la fama in America.

Ha degli ex fidanzati (molto) famosi

Non si sa molto sulla vita privata di Eiza González. Secondo il gossip, l'attrice ha avuto altre frequentazioni hollywoodiane prima di trovare l'amore con l'attore di Chiamami col tuo nome.

Tra le celebrity che possiamo definire ex di Eiza ci sono Josh Duhamel, il dj Calvin Harris e perfino Liam Hemsworth.

Si vocifera anche che l'attrice possa aver avuto un flirt pure con Cristiano Ronaldo.

Parla italiano (e altre curiosità)

In una vecchia intervista con un giornale americano, Eiza González ha raccontato di saper parlare fluentemente 4 lingue: spagnolo, inglese, francese e italiano.

A quanto pare, infatti, l'attrice si era trasferita in Italia, a Trento, quando aveva 10 anni per imparare la lingua.

Nonostante sia fluente in molte lingue, l'attrice ha detto più volte che non le piace parlare della sua vita privata. Sappiamo infatti poco di lei e del suo passato, solo che ha perso il padre quando era una ragazzina e che per questo ha combattuto contro la depressione.

Il primo incontro tra Eiza Gonzàlez e Timothée Chalamet

Sui profili social di entrambi non ci sono foto di coppia. E, considerando la riservatezza dei due attori, sarà difficile che rilasceranno una dichiarazione che conferma i rumors sulla relazione.

Quindi non si sa come o quando i due si siano incontrati.

In molti però ipotizzano che galeotta fu la notte degli Oscar dell'anno scorso, dove Timothée era uno dei presentatori e Eiza estremamente elegante in un abito lungo color oro. Sarà stato un colpo di fulmine?