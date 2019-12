Camila Morrone e Di Caprio continuano a stare insieme, nonostante le critiche per la forte differenza di età (li separano 23 anni)

Leonardo Di Caprio, 45 anni, e l'attuale fidanzata, la modella argentina figliastra di Al Pacino Camila Morrone, 22, fanno coppia fissa da quasi due anni, nonostante in tanti abbiano storto il naso e criticato la loro differenza d'età.

Ventitrè anni per la precisione.

**Chi è Camila Morrone, la fidanzata di Leonardo di Caprio**

In una nuova intervista con il Los Angeles Times, Camila Morrone ha discusso di come si sente riguardo alle speculazioni sulla sua storia d'amore Di Caprio.

(Continua sotto la foto)

La modella e attrice di origine argentina (figlioccia di Al Pacino nel senso che lui ha da tempo una lunga relazione con la madre di lei) ha detto:

«Ci sono così tante relazioni a Hollywood - e nella storia del mondo - in cui le persone hanno una grande differnza di età.

Penso solo che tutti dovrebbero poter uscire con chi gli pare».

Camila raramente parla della sua relazione con Leo, ma quando lo fa, lo fa per rispondere alla critiche.

Lo scorso luglio, ha pubblicato una foto dell'iconica coppia di Hollywood Lauren Bacall e Humphrey Bogart, che aveva un gap di 25 anni, con la frase «Un amore così», rispondendo così alle critiche.

Lei stessa però capisce la curiosità per la sua relazione, soprattutto per «Probabilmente sarei curiosa anche io in un'altra situazione».

Tuttavia, ha imparato a ridere dei troll su internet: «Ho iniziato a usare e mostrare di più il mio senso dell'umorismo - ha detto - Le persone avranno sempre cose terribili da dire perché lo schermo da quasi un senso di diritto alla parola e di sicurezza, ma ho imparato a non arrabbiarmi più».