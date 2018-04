Modella, attrice e figlia (o quasi) d'arte: vi presentiamo Camila Morrone, la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio, con cui l'attore pare si frequenti da mesi

Leonardo Di Caprio ama due cose, l'ambiente e le donne.



La sua ultima conquista è Camila Morrone, modella argentina ventenne con cui l’attore è stato paparazzato a Coachella mentre cercava di passare inosservato con felpa e berretto in mezzo alla folla.



Stando a quanto scoperto dai magazine americani i due si frequentano già da qualche mese, addirittura da prima di Capodanno, motivo per cui riteniamo sia arrivato il momento di scoprire qualcosa in più sulla nuova fiamma del divo di The Wolf of Wall Street.



(Continua sotto la foto)

La carta d’identità di Camila Morrone



Nata a Buenos Aires il 16 giugno del 1997, Camila ha 20 anni ed è figlia d'arte di Maximo Morrone e Lucila Solá, entrambi modelli prestati al mondo della recitazione.

Vive a Los Angeles ormai da qualche anno.

Da quando la sua carriera di modella ha iniziato a decollare, in particolare, si è trasferita a West Hollywood, la zona tanto cara ad altre colleghe e amiche come Kendall Jenner, Bella Hadid e Hailey Baldwin.



Un post condiviso da Camila Morrone (@camimorrone) in data: Ago 20, 2017 at 6:54 PDT

Il legame con Al Pacino



Camila è la figliastra del mostro sacro del cinema, con cui sua mamma Lucila Solá fa ormai coppia fissa da anni.

Pare che la modella e Di Caprio si siano conosciuti proprio grazie ad Al Pacino.

I due attori si conoscono da anni e sono molto amici, nonostante la differenza d’età.

Secondo i magazine americani, Camila e Leo sono amici di famiglia da molto tempo e si conoscerebbero addirittura da dieci anni, cioè da quando lei era ancora una bambina (motivo per cui molti pensano che lei possa essere quella giusta per lui, anche solo per non attirarsi le ire di Pacino).



Un post condiviso da Camila Morrone (@camimorrone) in data: Nov 18, 2016 at 4:22 PST

È legata alla IMG Models



La IMG è una delle agenzie più importanti del settore e la segue per tutti i contratti tra New York, Parigi, Londra e Milano.

A Los Angeles è seguita dalla LA Model Management.



La sua carriera ha preso il via quando è stata scelta nel 2016 per il catalogo di Victoria’s Secret.

Lo stesso anno ha debuttato in passerella per la collezione resort di Moschino e si è guadagnata la copertina di Vogue Turchia.



Recentemente è apparsa sulla cover di Jalouse e nelle campagne pubblicitarie di Sephora e Topshop.



Un post condiviso da Camila Morrone (@camimorrone) in data: Set 20, 2017 at 11:38 PDT

Le basi per la carriera come attrice



Nell’ultimo periodo, complice il rapporto con Al Pacino e il nuovo legame con Di Caprio, Camila si è dedicata sempre più alla recitazione.

Nel 2012 è apparsa nel documentario di James Franco in omaggio a Joaquin Phoenix, My Own Private River.

Un anno dopo l’attore e regista l’ha richiamata per Bukowski e quest’anno è apparsa anche in Never Goin' Back, film presentato al Sundance e al SXSW, e in Death Wish, film che vede tra i protagonisti anche Bruce Willis.



Un post condiviso da Camila Morrone (@camimorrone) in data: Dic 30, 2017 at 6:42 PST

Quando è iniziata con Leonardo DiCaprio



Come già detto i due si conoscono da tempo, ma hanno iniziato a frequentarsi solo da pochi mesi.

La prima paparazzata risale a dicembre ed è ormai noto che abbiano trascorso persino il Capodanno insieme ad Aspen, con Tobey Maguire (forse il migliore amico di DiCaprio) e i suoi due figli.



Altre foto della coppia sono apparse a marzo, quando Camila e Leo sono stati visti passeggiare a braccetto per West Hollywood.