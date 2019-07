Camila Morrone, fidanzata di Leonardo DiCaprio, pubblica una foto con didascalia "Un amore come questo", commentando la (forte) differenza d'età con Leo

L'attrice e modella argentina 22enne, Camila Morrone, è la fidanzata del 44enne Leonardo DiCaprio da oltre un anno, ma fino a poco tempo fa nessuno dei due aveva mai parlato della loro relazione alla stampa.

La coppia è sempre stata eccezionalmente riservata, tanto che esistono davvero poche foto che li ritraggono insieme.

Sia "rubate" dai paparazzi che postate personalmente da Leo o dalla modella, che pur essendo molto attiva sui social media non ha mai condiviso un'immagine di loro due insieme.

Ora invece a quanto pare c'è un messaggio sottinteso nella didascalia di una serie di foto in bianco e nero che Camila ha postato nel weekend scrivendo: «Un amore come questo».

Le foto rappresentano i due attori Bacall e Bogart, che si sono conosciuti sul set di To Have and Have Not nel 1944, quando lei aveva 19 anni e lui 45.

All'epoca Bogart era sposato con la sua terza moglie, l'attrice Mayo Methot, ma quel matrimonio finì poco dopo che Bogart incontrò Bacall.

Le due star si sposarono poi nel 1945, e rimasero insieme fino alla morte di Bogart nel 1957 (la coppia ebbe due figli durante il matrimonio).

Il succo? Un chiaro riferimento al divario di età di 22 anni tra lei e DiCaprio (che ha esattamente il doppio dei suoi anni): ininfluente, a quanto pare, sulla buona riusciuta di una relazione.

Il divario di età delle due coppie infatti è simile e considerando che la relazione e il matrimonio di Bacall e Bogart hanno avuto molto successo, sembra che Camila Morrone voglia dire che la differenza d'età non ha alcune importanza.