Dopo tre anni dalla separazione con Angelina Jolie, una fonte conferma che Brad Pitt non è mai uscito seriamente con nessuna. Ecco perché

Sono passati quasi tre anni da quando i Brangelina hanno rotto, anche se il divorzio è stato finalmente ufficializzato solo da pochi mesi.

Eppure in questi tre anni né Brad Pitt, 55, né Angelina Jolie, 43, sono mai usciti seriamente con qualcuno.



E anche se ci sono stati rumors qua e là su possibili relazione (una su tutte il presunto ritorno di fiamma tra Brad e Jennifer Aniston) nessuno dei due ha mai reso pubblica una storia con qualcun altro.

C’è stata un’occasione in cui l’attore di Se7en è stato visto in atteggiamenti amorosi con un’altra donna: con Lena Dunham durante il suo 33esimo compleanno. Ma la cosa era finita ancora prima di iniziare.

Qual è la ragione per cui Brad Pitt non ha mai veramente ricominciato a uscire con qualcuno?



Perché Brad Pitt non è più uscito con nessuna

Una fonte vicino all’attore ha detto a Hollywood Life:

«Brad non è mai più veramente uscito con nessuno da quando si è separato con Angelina. Non ha mai appuntamenti romantici, e dovrà fare ancora tanta strada per ri-innamorarsi ancora».

E ancora:«Brad è amichevole con moltissime donne, dentro e fuori l’industria cinematografica. Si accontenta di relazioni platoniche con molte persone, incluse Lena Dunham che è infatti solo un’amica».

La fonte ha anche detto che se Brad Pitt decidesse veramente di andare oltre l’amicizia con una donna, la notizia non sarebbe comunque resa pubblica tanto presto.

Inoltre l’attore «Non presenta nessuna donna ai suoi figli a meno che non sia veramente una cosa seria; e al momento non è successo».

«Brad non ha nessuna fretta. Si sta godendo la vita. È concentrato a essere un buon padre e sta lavorando molto alla sua carriera, invece di preoccuparsi su quando o di chi si innamorerà».

Le presunte relazioni di Brad Pitt

Fin da pochi giorni dopo il divorzio, si sono scatenati sul web una miriade di commenti sulle possibili relazioni di Brad Pitt.

In primis c’era Marion Cotillard, co-star di Brad Pitt nel film Alien che sembrava essere all’inizio il motivo per cui l’attore e Angelina Jolie avessero divorziato. Non era vero.

Poi è stato il turno di Neri Oxman, professoressa al MIT, e Charlize Theron. Entrambi i rumors sono stati zittiti in breve tempo.

Charlize Theron aveva detto: «Non ci conosciamo molto bene, non siamo amici e di certo non usciamo insieme».

In ogni caso, Brad non è l’unico a scegliere di fare la vita da single: dopo il divorzio, anche Angelina Jolie non è uscita con nessuno.

A riguardo una fonte avrebbe detto: «Questa chiusura è una parte molto importante della sua vita. Il divorzio è stato un’esperienza difficile che le ha fatto chiedere più volte se mai si innamorerà ancora».