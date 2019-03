Angelina Jolie e Brad Pitt stanno negoziando l'accordo sullo stato giuridico di single mentre divorzio e diatribe per i figli sono ancora in corso

Angelina Jolie e Brad Pitt sono pronti a mettere una pietra sul passato e andare avanti: gli ex stanno tentando di raggiungere quello che è noto come un "accordo di giudizio biforcato", che prevede che entrambi sarebbero legalmente single mentre il divorzio è ancora in corso.

I rumors sostengono che gli attori di Hollywood stiano negoziando questo accordo che li dichiarerà ufficialmente divorziati e legalmente single nonostante i loro beni non siano ancora divisi e l'accordo di custodia per i sei figli debba ancora essere raggiunto.

Apparentemente «Entrambi vogliono andare avanti con le loro vite e non vogliono più essere sposati l'uno con l'altro» avrebbe detto una fonte.

Dopotutto, il loro divorzio e le varie battaglie legali stanno andando avanti da molto tempo. Ora però, gli attori sono pronti a voltare pagina.

Si dice che l'ex coppia si sia incontrata spesso negli ultimi mesi, sempre per questioni legali, in primis per la custodia legale dei sei figli e in secondo luogo per concludere questa negoziazione sullo stato di single.



La complessità della suddivisione delle finanze è probabilmente quella che sta rallentando questo processo, anche se il compromesso sulla genitorialità sembra essere stato un'altra sfida per la coppia.

«È la prima volta che si riuniscono veramente per far funzionare le cose dopo la terapia di gruppo con i bambini - ha detto una fonte a Entertainment Tonight - L'ultimo incontro tra Brad e Angie è stato un successo. Stanno per esporre il loro piano ai tribunali».

