Ben Affleck torna in rehab a distanza di poco più di un anno dall'ultima ricaduta: al suo fianco, ancora una volta, l'ex moglie Jennifer Garner



Ben Affleck è rientrato in rehab, accompagnato dall’ex moglie Jennifer Garner.



Che i due siano sempre rimasti in buoni rapporti anche dopo la separazione era abbastanza risaputo.

Ma il loro legame va addirittura oltre. L’attrice si è presentata a casa dell’ex marito mercoledì pomeriggio per convincerlo a farsi aiutare. Diverse ore dopo l’ex coppia è uscita a bordo dell’auto di lei, diretta in un centro di riabilitazione.



I problemi di Ben Affleck con l’alcol sono noti da tempo, lo stesso attore e produttore non ne ha mai fatto mistero.

Ora, però, pare aver subito una ricaduta.



Ben Affleck di nuovo al centro del gossip



Nelle ultime settimane Ben Affleck è tornato su tutti i tabloid per la fine della sua storia con Lindsay Shookus (nella foto), con cui faceva coppia fissa da più di un anno.

A mettere fine alla relazione è stata la sbandata che l’attore si è preso per la coniglietta di Playboy Shauna Sexton, con cui è stato immortalato qualche giorno fa.

Già in quegli scatti Ben era apparso gonfio e appesantito, allo stesso modo di quando abusava di alcol anni fa.



L’intervento di Jennifer Garner



L’attrice si è resa conto che la situazione era più grave del previsto quando ha visto le foto del fattorino che consegnava all’ex marito una scatola di alcolici contenente birra e wiskey.



Mercoledì pomeriggio si è presentata nella casa di Pacific Palisades allontanando i paparazzi, spiegando che «non è un buon momento» e chiedendo di lasciare l’abitazione.



«Ha detto a Jennifer di non riuscire più a controllarsi. Le ha chiesto di andare a prenderlo, lei vuole continuare a esserci per lui», racconta una fonte a E! News.



Qualche ora dopo, Ben, Jen e il suo bodyguard sono usciti in auto.



La ricaduta di Ben Affleck



Non è la prima volta che l’attore è costretto a chiedere aiuto e a ricoverarsi in un centro di riabilitazione. Era già successo nel 2001 e ancora nel 2016.



Nel marzo del 2017, attraverso un comunicato, Ben aveva annunciato: «Ho completato il trattamento per i problemi di abuso di alcol, qualcosa con cui ho combattuto in passato e con cui continuo a confrontarmi.

Voglio vivere una vita piena ed essere il miglior padre possibile. Voglio che i miei figli sappiano che non c’è vergogna nel chiedere aiuto quando se ne ha bisogno e voglio essere un simbolo per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto ma fanno fatica a fare il primo passo».



La presenza costante di Jennifer Garner



«Sono fortunato ad avere l’amore della mia famiglia e dei miei amici, inclusa Jen, che mi ha supportato e si è presa cura dei nostri figli in modo che io potessi concentrarmi sul mio percorso», diceva Ben nel 2017.



Esattamente come allora Jen è ancora lì, al suo fianco. «Vuole vederlo in salute e al suo meglio. Sa che questa è la cosa migliore che possa fare per i suoi figli e la sua famiglia», ha spiegato una fonte.



È stata Jen a firmare le carte per il divorzio nell’aprile del 2017, proprio un mese dopo le dichiarazioni di Ben e due anni dopo la separazione.

A oggi, però, il divorzio non è ancora stato finalizzato.