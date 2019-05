Durante un'intervista, la super modella Behati Prinsloo racconta che lei e il marito Adam Levine non sono mai d'accordo su quanti figli vogliono in total

Behati Prinsloo e Adam Levine sono già genitori di Dusty Rose Levine e Gio Grace Levine, ma sembra che la coppia abbia in programma di far crescere ulteriormente la famiglia.

La supermodella ha parlato dell'idea di avere altri figli durante l'intervista nell'episodio di The Ellen DeGeneres Show di ieri sera.

(Continua sotto la foto)

Quanti figli vuole la coppia?

Behati Prinsloo ha detto che sta seriamente pensando di avere altri bambini con il maritino, Adam Levine, ora che lui sta lasciando The Voice.

E pare che anche il cantante dei Maroon 5 sia d'accordo.

Entrambi però non sanno decidere quanti figli vogliono avere.

Behati Prinsloo racconta che suo marito vorrebbe avere un totale di cinque figli, ma lei non è così sicura:

«Pensavo di volerne cinque anche io all'inizio, ma ora credo che tre o quattro vadano benissimo».

La modella poi scherza: «Adam non può avere tutto quello che vuole, d'altronde sono io che li porto in grembo per nove mesi».

Da dove derivano i nomi delle figlie di Behati e Adam

Durante l'intervista, la super modella ha ricordato che è stata Ellen stessa a dare il nome al loro primogenito.

Prima che la loro figlia nascesse, c'era stato uno scambio di messaggi tra Adam Levin e Ellen, che aveva mandato un'intera lista di nomi, incluso Dusty Rose.

Behati Prinsloo ha però confessato che, all'inizio, il nome Dusty Rose non le piaceva affatto, anche se alla fine ha cambiato idea.

«Pensavo tipo, 'Dusty? I miei genitori penseranno che sia come un genere di polvere (dust significa polvere in inglese ndr)» ricorda Behati.

Ma col passare del tempo, la sua idea è cambiata:

«Man mano che i mesi passavano e la pancia cresceva aveva pensato a ogni nome, ma per qualche strano motivo nessuno aveva lo stesso fascino di Dusty Rose alla fine».