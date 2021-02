Angelina Jolie non ha mai più frequentato nessuno da quando si è separata da Brad Pitt e il motivo è legato proprio al fallimento del suo matrimonio

Nel settembre 2016 siamo rimasti a bocca aperta scoprendo che Angelina Jolie voleva separarsi da Brad Pitt, rivelando la sua dipendenza dall'alcol.

Da quel momento, la strada verso il divorzio, piena di alti e bassi, è stata sulle prime pagine di ogni sito di gossip insieme alla vita personale dei brangelina e ai rumors sulle loro nuove (a volte solo ipotetiche) relazioni.

**Ecco il vero motivo per cui Angelina Jolie e Brad Pitt hanno divorziato**

Ma se l'attore premio Oscar, 57 anni, non ha avuto problemi a farsi vedere con altre donne, sembra invece che Angelina, 45 anni, non sia uscita con nessun altro uomo dopo la rottura con Brad Pitt.

E non ci sono indizi che indicano che lei sia o sia stata in una relazione.

**Angelina Jolie ha avuto degli appuntamenti dopo il divorzio da Brad Pitt?**

Inoltre, alcune fonti sostengono che l'attrice non stia cercando l'amore e che e abbia deciso di concentrare la sua attenzione altrove.

Perché? Il motivo è molto più semplice di quanto si potrebbe supporre: secondo le ultime indiscrezioni, non è pronta a una nuova relazione perché Brad Pitt le ha spezzato il cuore.

(Continua sotto la foto)

Angelina Jolie soffre ancora per colpa di Brad Pitt

Una fonte ha rivelato alla rivista inglese Life & Style che Angelina Jolie non è pronta a rimettersi in gioco perché non si è ancora ripresa del tutto dal divorzio con Brad.

«È stata presentata ad alcuni uomini ed è uscita a cena con alcuni di loro. Ma non è mai andata oltre».

«Angelina non ha fretta di mettersi di nuovo in gioco. Brad non le ha solo spezzato il cuore, l'ha distrutto. Ci vorrà un vero atto di fede per lei per fidarsi di nuovo di qualcuno».

Angelina Jolie non ha mai parlato pubblicamente della sua vita amorosa, o di come sta gestendo l'essere single dalla sua rottura con Brad Pitt, ma a quanto pare sta prendendo le cose gradualmente.

**Brad Pitt e Angelina Jolie stanno riallacciando i rapporti: non andavano così d'accordo da anni**

La fonte ha anche discusso di come Angelina Jolie abbia deciso di concentrarsi sull'essere mamma e sui suoi sei figli in questo momento: «loro vengono prima di tutto» ha rivelato l'insider.

In una vecchia intervista con Harper's Bazaar, Angelina Jolie aveva detto che attribuisce ai suoi figli il merito di essere in grado di gestire così bene i drastici cambiamenti nella vita.

**I figli di Brad Pitt e Angelina Jolie dopo il divorzio sono più uniti che mai (ecco perché)**

«La parte di noi che è libera, selvaggia, aperta, curiosa può essere chiusa dalla vita, dal dolore o dal male - aveva detto.

I miei figli conoscono il mio vero io e mi hanno aiutato a ritrovarlo e ad abbracciarlo. Ne hanno passate tante. Imparo dalla loro forza».