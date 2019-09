Dopo alcool e droga, Brad Pitt oggi ha ripreso il controllo della sua vite e sta bene, ma ammette di aver avuto delle colpe nel divorzio da Angelina Jolie

Brad Pitt si confida alla stampa e per la prima volta parla della sua responsabilità nel divorzio da Angelina Jolie.

In una recente intervista a Pitt, 55 anni, è stato chiesto come la sua vita privata influenzasse la sua carriera, e nello specifico se la sua separazione dall'attrice avesse influito in qualche modo sulle sue esibizioni.

Ecco che cos'ha risposto Brad Pitt.



(Continua sotto la foto)

«La rottura e la fine di una famiglia è certamente un qualcosa che... bisogna capire - ha detto l'attore - Ho dovuto capire e analizzare quale fosse la mia colpa per quanto è successo, e cosa posso fare di meglio. Perché non voglio andare avanti così».

In un'intervista con il New York Times di qualche settimana fa, Pitt aveva già confessato di aver utilizzato alcool e marijuana come agenti paralizzanti prima della rottura con Agelina.

Ha anche rivelato di aver chiesto aiuto agli alcolisti anonimi dopo che Angelina aveva iniziato il divorzio a settembre 2016.

Ma ora Brad Pitt è pulito, e riguardo al suo passato dice:

«Sono davvero molto felice di aver smesso con tutto ciò.

Avevo smesso l'uso di tutto tranne che delle bevande alcoliche quando avevo la mia famiglia. Ma stavo bevendo troppo, ed era diventato un problema, per me e le persone che avevo accanto».

Conclude: «E sono davvero felice. Sono passati più di due anni - il che è mi lascia un sentimento dolceamaro, ma almeno così ho di nuovo i miei sentimenti a portata di mano».