Angelina Jolie secondo alcune fonti ha iniziato a uscire con un nuovo uomo, fuori dal mondo dallo spettacolo - ma c’è chi smentisce

Angelina Jolie ha un nuovo compagno, il primo dopo l’annuncio della separazione con Brad Pitt del settembre 2016.

Almeno questo è quanto sostiene Entertainment Tonight, secondo cui l’attrice starebbe frequentando «un uomo più grande, di bell’aspetto e che di mestiere fa l’agente immobiliare».



Non essendo la nuova fiamma un personaggio pubblico, la star avrebbe deciso di tenere un basso profilo per evitare l’assalto dei paparazzi per ogni suo spostamento e soprattutto evitare che arrivino varie voci ai figli.



L’ipotesi che Angelina Jolie si sia già rifatta una vita, però, è stata smentita da altri siti, come People o UsWeekly.



Ecco come stanno le cose.



La nuova relazione di Angelina Jolie



Secondo quanto riportato dal magazine «Brad e Angie sono molto riservati riguardo le loro relazioni.

Lei ha detto a qualche amico che non è ancora pronta per frequentare nessuno, ma sta vedendo un affascinante uomo maturo che fa l’agente immobiliare.

Non è una celebrità o un personaggio di alto profilo e per ora non è nulla di serio.

È stato un brutto periodo quello dopo la rottura da Brad. Avere un altro adulto con cui passare del tempo è stato d’aiuto», ha raccontato una fonte.



La nuova vita di Brad Pitt



Anche l’attore pare aver deciso di guardare avanti e vedere altre persone, dopo un primo momento di totale reclusione:

«Quando si sono lasciati, Brad ha passato molto tempo a casa e per la maggior parte del tempo era parecchio giù di morale per quello che stava succedendo.

È stato chiuso in casa per mesi, poi ha iniziato a uscire di nuovo e ad andare in giro con gli amici più stretti.

Lui è molto riservato, ma ha ripreso a frequentare altre donne, nessuna che sia un personaggio pubblico però», si legge su Entertainment Tonight.



Nessuna speranza per i Brangelina



Nell’articolo viene anche smorzato ogni entusiasmo circa la possibilità di una riconciliazione:

«La gente parla di una loro possibile reunion, ma non accadrà mai.

Le cose tra Brad e Angie sono finite davvero in modo brutale e misero.

E nonostante abbiano cercato di fare terapia insieme ai sei figli, a stento riescono a stare nella stessa stanza».



La smentita di UsWeekly e People



Stando ai due magazine americani, Angelina non starebbe frequentando nessun altro uomo.

«Non sta vedendo proprio nessuno e non lo farà per un po’. È intenzionata a concentrarsi solo sui figli. Non ha alcun interesse nell’uscire con qualcuno», rivela una fonte a People.

«Angie non si sta vedendo con un agente immobiliare. Non sta proprio frequentando nessuno al momento.

Sì, è uscita con un paio di uomini lo scorso anno, ma non c’è stato nulla di serio», si legge su UsWeekly.



La voglia di evasione di Angelina



L’attrice è sempre stata un animo libero e avventuroso. Lei e Brad Pitt hanno passato gran parte del loro matrimonio in movimento, girando il mondo e crescendo i loro figli in diverse città.

Da quando si sono lasciati, però, entrambi si sono fermati a Los Angeles, cosa che sta iniziando a pesare ad Angelina:

«Si sente frustrata all’idea che L.A. sia diventata la sua base stabile. Certo, viaggia, ma le manca la vita da nomade che faceva prima, quando stavano via ogni due o tre mesi.

Per i bambini è meglio così che non viaggiare tutto il tempo. Ma Angie è un inarrestabile spirito libero e avrebbe continuato a girare il mondo con i ragazzi se non ci fosse stato il divorzio.

È Brad che insiste perché abbiano stabilità e la smettano di andare sempre in giro».