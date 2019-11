Angelina Jolie è ben conscia della pressione mediatica sotto cui vivono e vivranno i suoi figli e insegna loro a «Esplorare il mondo senza limiti»

Essere figlio di una celebrità ha di certo i suoi pregi, ma anche i suoi difetti.

Figuratevi poi le implicazioni che può portarsi dietro essere figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt.

Maddox, 18 anni, Pax, 15 anni, Zahara, 14 anni, Shiloh, 13 anni, e Vivienne e Knox, 11 anni, sono sottoposti da sempre a una pressione sociale e mediatica senza pari, ma questo non deve essere un limite per loro - si augura mamma Angelina.

Nonostante i vincoli di essere costantemente sotto i riflettori, infatti, la Jolie incoraggia ancora i suoi figli a «Esplorare il mondo, compreso il mondo delle idee e delle espressioni, senza che ci siano limiti a ciò che è loro permesso di essere, tudiare, conoscere o immaginare di fare in futuro».

Alla domanda su come educa i suoi figli «in un mondo di social media su un palcoscenico pubblico», Angelina Jolie ha risposto:

«Conoscere il nostro vero sé è un passaggio molto importante per tutti noi. Soprattutto per un bambino.

Penso che i nostri figli debbano essere in grado di scoprire e poter dire 'Ecco chi sono e in cosa credo'. Non possiamo impedire loro di provare dolore, angoscia, e perdita. Ma possiamo insegnare loro a gestire queste emozioni e sopravvivere meglio».

L'attrice ha concluso poi l'intervista facendo riferimento al suo ex marito, Brad Pitt, raccontando dell'impegno di entrambi a vivere vicini per il bene dei figli.

«Mi piacerebbe vivere all'estero e lo farò non appena i miei figli avranno 18 anni - ha detto la Jolie - Ma in questo momento preferisco vivere dove il loro padre sceglie di vivere».