Dopo il divorzio, Angelina Jolie ritrova un po' di serenità grazie al padre Jon Voight, con il quale ha ristabilito una relazione solida e positiva

Dopo la fine della sua storia d'amore con Brad Pitt, e tutte le battaglie legali per via della disputa sulla costudia dei figli, Angelina Jolie ha finalmente trovato un po' di serenità, grazie a un uomo.

Di chi si tratta?

No, nessun nuovo compagno o amante.

Una fonte vicina ad Angelina ha detto a Hollywood Life che è stato difficile per lei superare la rottura con Brad, ma tutto ciò ora è cambiato.

L'insider ha detto che Angelina Jolie si è rivolta a suo padre, Jon Voight, 80 anni, e altri membri della sua famiglia che sono stati in grado di portarle nuova felicità.

Anche se potrebbero aver avuto una relazione turbolenta in passato, il padre di Angelina ha apparentemente deciso di essere presente nella sua vita.

I due sembra siano riusciti a ristabilire una relazione solida e positiva anche per i bambini nonostante il loro passato.

(Continua sotto la foto)

La fonte ha raccontato: «Il divorzio è stato davvero difficile per Angie, perché amava Brad come non aveva amato nessun altro prima, quindi ora è bello vederla voltare pagina e sembra anche molto più rilassata e a suo agio in questi giorni».

Ancora: «Era molto tesa e non se stessa quando lei e Brad si separarono per la prima volta.

Ad Angie piace vivere una vita privata serena e il più normale possibile ed è per questo che non ha problemi a portare i suoi bambini a fare attività normali per bambini. Anche se ci sono i paparazzi, lei continuerà a farlo. È molto importante per Angie che i suoi figli crescano nel modo più normale possibile».

A riguardo, la fonte ha anche aggiunto: «I bambini sembrano tranquilli e felici. Sono molto educati, brillanti e amichevoli».