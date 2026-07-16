Una storia di Hailey Bieber in gilet zavorrato manda in tilt Instagram e accende un nuovo trend fitness. Ecco di cosa si tratta.

L'11 luglio 2026 una storia di Hailey Bieber in gilet zavorrato e fasce strette sulle cosce ha fatto il giro di Instagram. Niente tappetino candido, niente Reformer lucido: solo un giubbotto pieno di pesi e un'espressione molto concentrata.

Per anni l'abbiamo associata al Pilates "soft", agli studi minimal e alla postura perfetta. Ora la modella e imprenditrice di Rhode, seguita da oltre 58 milioni di persone, punta su un allenamento molto più intenso per gambe e glutei.

Dalla ragazza del Pilates alla Hailey strong: cosa è cambiato

Molti l'hanno sempre raccontata come regina del Reformer e dell'Hot Pilates: sessioni a basso impatto, core sempre attivo, allungamento, respiro controllato. Intorno, una routine "clean": dieta pescetariana, tanta acqua, pochissimi eccessi.

Poi è arrivata la gravidanza del 2024 e, con il post parto, la necessità di ricostruire forza funzionale. Qui entra in scena la personal trainer neozelandese Kirsty Godso, che punta moltissimo su pesi ed esercizi funzionali.

Il Pilates resta, ma oggi è solo un pezzo del puzzle. Il resto è un programma di allenamento di forza con carichi progressivi che mira a gambe stabili, glutei pieni e, cosa meno instagrammabile, ossa più robuste e postura solida.

Cos'è il gilet zavorrato e perché Hailey lo usa

Il gilet zavorrato è un giubbotto imbottito di piccoli pesi, spesso regolabili, che si indossa sopra l'abbigliamento sportivo. Aggiunge chili extra al proprio corpo e rende più intensi camminata, scale, squat, affondi o semplici esercizi a corpo libero.

A differenza dei manubri, lascia le mani libere e distribuisce il carico in modo uniforme sul busto. Così si lavora sulla forza senza stravolgere la tecnica e si aumenta il dispendio energetico senza salti, quindi con un impatto relativamente contenuto sulle articolazioni.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità attività di rafforzamento muscolare almeno due volte a settimana sono fondamentali per metabolismo e ossa. Il gilet zavorrato intercetta proprio questa esigenza: più stimolo ai muscoli, un po' più lavoro per il cuore, maggiore consumo calorico nello stesso tempo.

Per Hailey l'abbinata gilet ed esercizi per la parte inferiore del corpo significa glutei e gambe più tonici, ma anche equilibrio e potenza migliori, utili dal trekking alle lunghe giornate sui tacchi.

Quelle strane fasce sulle cosce: le bande di occlusione

Nello scatto virale, oltre al gilet, si vedono due fasce strette alla radice delle cosce. Sono bande a restrizione di flusso sanguigno, dette anche bande di occlusione: limitano parzialmente l'afflusso di sangue durante l'esercizio.

In questo modo i muscoli percepiscono un carico più alto di quello reale e l'ipertrofia, cioè l'aumento di volume, può essere accelerata anche con pesi leggeri. Tradotto: glutei che sembrano più pieni in meno tempo, motivo per cui Hailey le ha inserite nel lavoro con Godso.

Serve però prudenza. Diversi studi di medicina sportiva indicano che questa tecnica è sicura solo se applicata con competenza e su persone sane. In caso di problemi cardiovascolari, circolatori o di coagulazione andrebbe evitata e comunque usata solo con un professionista accanto.

Routine ispirata a Hailey con il gilet zavorrato

Se il gilet zavorrato vi incuriosisce, si può prendere ispirazione da Hailey senza estremizzare. Punto di partenza: scegliere un carico moderato, in genere non oltre il 5-8 per cento del proprio peso, e chiedere il parere del medico o del personal trainer in caso di dubbi o dolori.

Una sessione base da principiante può durare 25-30 minuti. Si inizia con 5 minuti di camminata veloce o step sul posto con il gilet. Poi 3 giri di un mini circuito: 10 squat lenti, 10 affondi in avanti per gamba, 12 sollevamenti del bacino (hip thrust) con spalle appoggiate a un divano, 20 passi laterali.

Le bande di occlusione qui non servono: il carico del gilet è più che sufficiente. Nei giorni successivi si può alternare questa routine a una lezione di Pilates o Reformer per mantenere forte il core e mobile la colonna.

Benefici, limiti e il vero segreto della forma di Hailey

I benefici di questa virata verso l'allenamento di forza sono concreti: più massa magra, migliore sensibilità all'insulina, supporto alla densità ossea, postura meno fragile. I medici dello sport ricordano però che sovraccaricare troppo presto, soprattutto con problemi a ginocchia o schiena, può peggiorare la situazione.

La regola d'oro è ascoltare il corpo, aumentare il peso solo quando il movimento è stabile e privo di dolore, e non trasformare il gilet in una gara a chi soffre di più.

Alla fine, il "nuovo sport" di Hailey non è il giubbotto pieno di piombi ma la costanza con cui alterna Pilates, trekking, allenamento di forza e cura quotidiana di sé. Il gilet è solo il simbolo di una scelta copiabile: inserire poco per volta un lavoro di forza intelligente nella settimana.