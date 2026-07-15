La skincare anti-age non passa solo dall'uso di attivi sempre più potenti. Un gesto molto diffuso potrebbe compromettere l'equilibrio della barriera cutanea se praticato con eccessiva frequenza.

Per molte dermatologhe l’errore più comune nelle skincare anti-age non è “fare troppo poco”, ma esattamente il contrario: esfoliare troppo e nel momento sbagliato. Il risultato non è la famosa glass skin, ma pelle arrossata, che tira e che sembra invecchiata di colpo.

Siete convinte che uno scrub in più o un altro acido vi regaleranno una grana perfetta. In realtà, se la barriera cutanea è già sotto stress, l’esfoliazione diventa benzina sul fuoco. La dermatologa statunitense Heather D. Rogers avverte: «Se pensate che esfoliare sia sempre la cosa migliore per la pelle, vi sbagliate». Prima va messa in sicurezza la barriera, poi si parla di peeling.

Perché “fare di più” non vi sta ringiovanendo la pelle

I social sono pieni di routine skincare da dieci step, challenge sulla “pelle di vetro” e video con stratificazioni di acidi, retinoidi e scrub. La Fondazione Umberto Veronesi ha ricordato come queste skincare estreme, soprattutto sulle pelli giovani, stiano aumentando i casi di dermatiti irritative e sensibilizzazioni inutili.

L’esfoliazione in sé non è il male. Serve a rimuovere le cellule morte dello strato corneo, levigare la superficie, rendere il colorito più uniforme. Può essere meccanica (scrub con granuli) o chimica (acidi AHA, BHA, PHA). Il problema inizia quando questo gesto teoricamente antiage viene usato ogni giorno, su una pelle già stressata da troppi attivi.

L’errore nella skincare: esfoliare troppo o nel momento sbagliato

Immaginate la barriera cutanea come un muro di mattoni (le cellule) e cemento (i lipidi). Se insistete con esfolianti troppo frequenti o aggressivi, non togliete solo lo sporco in superficie: iniziate a erodere anche il “cemento” che protegge la pelle.

Gli esperti spiegano che questo porta a micro-fessure, maggiore perdita di acqua, disidratazione profonda e infiammazione cronica. Una pelle così, invece di essere rimpolpata e luminosa, appare sottile, spenta, segnatta. Le rughe di espressione sembrano più marcate, il viso perde compattezza. È quello che molti dermatologi chiamano inflammaging: l’invecchiamento accelerato dall’infiammazione continua.

A peggiorare il quadro c’è la fotosensibilizzazione. Una barriera danneggiata sopporta meno i raggi UV, e diversi acidi rendono la pelle più vulnerabile alla luce. Secondo la Fondazione Umberto Veronesi, gli UVA sono tra i principali responsabili del fotoinvecchiamento: macchie, rughe precoci, perdita di elasticità. Esfoliare troppo e poi dimenticare la protezione solare è la combo perfetta per sembrare più grandi.

Segnali che state esfoliando troppo: pelle che tira sempre, rossore diffuso o zone “che bruciano, desquamazione visibile o pellicine persistenti, bruciore quando applicate prodotti che prima tolleravate, brufoletti infiammati comparsi dopo peel o scrub e sensazione di pelle più sottile, fragile, che si arrossa per niente.

Se vi riconoscete, la pelle non vi sta chiedendo un nuovo acido. Vi sta chiedendo una pausa.

Le abitudini che amplificano il danno

L’esfoliazione eccessiva spesso non arriva da un solo prodotto, ma dalla somma di tanti attivi forti usati insieme. Tipico mix serale: detergente schiumogeno, tonico acido, siero con AHA/BHA, crema al retinolo, magari anche un contorno occhi “potente”. Una dermatologa intervistata dalla Fondazione Umberto Veronesi ha spiegato che queste routine iper-stratificate stanno creando patologie che prima si vedevano quasi solo in ambulatorio specialistico.

Altro errore che invecchia la pelle: usare acidi o retinoidi e poi uscire senza SPF alta, o applicandola in modo distratto. Gli UV, su una barriera già indebolita, aumentano il rischio di eritemi e macchie scure, e accelerano la degradazione di collagene ed elastina.

Cosa fare se avete già esagerato con l’esfoliazione

I dermatologi consigliano una fase di “reset” di almeno 2-3 settimane. Tradotto: sospendere esfolianti di ogni tipo (scrub, acidi, peel casalinghi) e anche i retinoidi più forti. La routine diventa minimalista: detergente delicato, crema idratante ricca ma non occlusiva, protezione solare 30 o 50 ogni singolo giorno.

In questa fase ha senso puntare su ingredienti “barrier repair”: ceramidi, acido ialuronico, niacinamide a basse dosi, pantenolo, lipidi simili a quelli della pelle. Meglio evitare profumi intensi, alcol irritanti e formule troppo complesse. L’American Academy of Dermatology riassume così la base di una buona routine quotidiana: detersione, idratazione, fotoprotezione. Il resto è extra.

Se nonostante il reset compaiono bruciore continuo, chiazze molto rosse, capillari evidenti, macchie nuove o lesioni che non guariscono, il passo successivo è solo uno: visita dalla dermatologa, non un altro prodotto “lenitivo” visto online.

Come reintrodurre l’esfoliazione nella skincare senza invecchiare la pelle

Una volta che il viso appare calmo, uniforme, ben idratato, potete pensare a reintrodurre con cautela l’esfoliazione. Molti dermatologi indicano come tetto orientativo 1-3 volte a settimana su pelle sana, scegliendo formule delicate e concentrandosi sulle esigenze reali: acne, macchie, texture irregolare.

Meglio preferire esfolianti chimici dolci, con acidi della frutta o PHA, piuttosto che scrub fisici con granuli grossi, soprattutto se avete pelle sensibile o matura. E ogni giorno, senza eccezioni, SPF generosa.

La regola d’oro di Heather D. Rogers è semplice: esfoliate solo quando la pelle “sembra e si sente bene”. Se brucia, tira, punge o è arrossata, il miglior gesto antiage non è un peeling, ma fermarsi.