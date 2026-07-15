A 30 anni dalla morte, avvenuta il 15 luglio 1996 a Miami, una mostra a Parigi celebra la carriera e la visione rivoluzionaria di Gianni Versace



Il 15 luglio non è mai una data qualunque per chi ama la moda. È il giorno in cui, nel 1997, il tempo si è fermato bruscamente a Miami Beach, lasciando un vuoto che parve subito incolmabile e che oggi, nel giorno del trentesimo anniversario di quel tragico addio, si è trasformato in un’eredità monumentale, quella dello stilista Gianni Versace.



Per celebrare la sua straordinaria visione, Parigi - che Gianni scelse come palcoscenico d'elezione per le sue sfilate d'Atelier - torna a incoronarlo. La grande mostra Gianni Versace Retrospective, ospitata al Musée Maillol, si presenta come una sfilata immobile di quasi 450 pezzi eccezionali che ha letteralmente conquistato il pubblico: un successo travolgente di visitatori che ha spinto i curatori a una proroga straordinaria, rendendo l'esposizione visitabile fino al 31 ottobre 2026.



I curatori Saskia Lubnow e Karl von der Ahé hanno concepito l'esposizione come una passerella fluida che si snoda attraverso undici universi visivi, creando un dialogo serrato tra abiti leggendari e scatti d'epoca. Ma l'impatto di questo percorso va ben oltre la pura celebrazione archivistica: dimostra come Versace non abbia semplicemente vestito un’epoca ma ne ha anticipato desideri, tensioni e linguaggi.

Sul palcoscenico di Parigi: i look storici



Camminando tra le sale si incontra una costellazione di look iconici che tracciano le sue storiche ossessioni sartoriali, molti dei quali mostrati al pubblico per la prima volta. Si parte dalle radici della sezione Magna Graecia, dove l'influenza della Calabria natale si fonde con l'invenzione dell'Oroton, la celebre maglia metallica del 1982 capace di scolpire il corpo come una corazza liquida. In questo legame profondo con la classicità si inserisce anche la scelta della Medusa come emblema della maison: un omaggio ai mosaici della sua infanzia e, al tempo stesso, il simbolo di una bellezza irresistibile e magnetica.



Poco più avanti, la mostra recupera il brivido dell'universo Bondage con i controversi look della sfilata "Miss S&M" (Autunno/Inverno 1992-1993). Imbracature e borchie dorate su pelle nera che all'epoca scossero la critica, ma che oggi appaiono come armature di potenti Amazzoni, simboli di fiera emancipazione in una performance nata anche per raccogliere fondi contro la crisi dell'AIDS. La stanza Rock & Royalty celebra il suo legame indissolubile con le star: Gianni è stato il primo a capire che le icone pop potevano amplificare la sua visione, vestendo l'aristocrazia tradizionale, come la Principessa Diana, accanto a figure dissacranti come Elton John, Madonna e Sting. In netto contrasto con tanta opulenza, la mostra si chiude svelando la svolta minimalista del 1995 dove i ricami spariscono per lasciare spazio alla purezza geometrica del taglio.

Oltre la passerella: un'eredità che anticipa il futuro

La retrospettiva analizza attentamente la costruzione dell'immaginario di Versace attraverso l'obiettivo dei più grandi fotografi del suo tempo. Sezioni dedicate al lavoro di maestri come Richard Avedon, Helmut Newton e Irving Penn dimostrano che l'abbigliamento era solo il primo step di una strategia visiva complessiva, pensata per sfidare le convenzioni della rappresentazione e dare forma a un'idea di corpo forte, sfrontato ed emancipato. È lo stesso immaginario intriso di edonismo che Gianni respirava e alimentava a South Beach: le atmosfere al neon di Miami, con la loro energia vibrante e la libertà dei corpi sotto il sole della Florida, sono diventate parte integrante del DNA del brand, fondendosi con il patrimonio storico europeo.

Laddove il sistema degli anni '80 imponeva le rigorose uniformi da ufficio, Gianni ha risposto con questo potente cortocircuito culturale, mescolando l'alto e il basso e rivendicando che «la cultura pop non ha bisogno di fingere». Il suo motivo Barocco applicato al tessuto, dalle camicie di seta fluide e unisex fino al design per la casa, è diventato il pilastro visivo della street-culture contemporanea. Allo stesso modo, la mostra celebra la sfilata del 7 marzo 1991, quando facendo sfilare Naomi, Linda, Christy e Cindy sulle note di George Michael, Gianni inventò ufficialmente il fenomeno delle Supermodel.



Così, oggi - mentre la moda si rifugia spesso nel minimalismo prudente del "quiet luxury" - il massimalismo liberatorio di Versace agisce sulle nuove generazioni come un magnete. Gianni Versace amava definirsi un osservatore del mondo, capace di intercettarne le traiettorie in anticipo. Questa retrospettiva lo conferma con chiarezza; a distanza di quasi trent’anni, il futuro immaginato da Gianni Versace è ancora il nostro presente.