L’allenamento HIIT alterna esercizi ad alta intensità e brevi recuperi e può aiutare a consumare energia anche dopo la sessione grazie all’effetto afterburn

Cos’è l’HIIT e perché il suo afterburn può battere la corsa

L’HIIT (High Intensity Interval Training) è un metodo di allenamento fatto di scatti brevi ad alta intensità alternati a recuperi brevi. Negli studi sull’esercizio viene definito come lavoro intorno all’85-95% della frequenza cardiaca massima per 20-40 secondi, seguito da recuperi attivi o passivi di durata simile.

Questa struttura stressa molto di più i sistemi energetici. Dopo la seduta, l’organismo continua a consumare ossigeno per “riparare i danni buoni” creati dall’allenamento. È il famoso EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption), l’“effetto afterburn”. Secondo diverse meta-analisi pubblicate su riviste di fisiologia dell’esercizio, programmi HIIT ben strutturati riducono il grasso, in particolare quello viscerale addominale, più del cardio continuo a parità di tempo totale di lavoro.

HIIT vs corsa: i numeri in una giornata reale

Immaginiamo una persona di 70 kg. Con 30 minuti di corsa moderata può bruciare circa 300-400 calorie. L’afterburn aggiunge poco: altre 20-30 calorie nelle ore successive. Totale: 320-430 calorie per 30 minuti di impegno effettivo.

Con 20 minuti di allenamento HIIT vero, le stime parlano di 200-300 calorie bruciate durante, più un EPOC che può aggiungere un 10-15% in più nelle 12-24 ore, quindi altre 40-50 calorie. Se agli stessi 20 minuti intensi sommate 10 minuti di camminata veloce o bici leggera, il bilancio finale sulle 24 ore arriva molto vicino, e spesso supera, quello della corsa continua fatta nello stesso tempo totale.

La vera forza dell’HIIT, però, si vede sul lungo periodo. Allenamenti intensi preservano meglio la massa muscolare, che è metabolicamente attiva. Più muscolo significa consumare più energia anche quando siete seduti in ufficio. Per questo, a parità di minuti spesi ad allenarvi in una settimana, una combinazione di HIIT e cardio leggero può battere la sola corsa in termini di dimagrimento reale.

La strategia geniale: come organizzare la settimana

Secondo molti protocolli utilizzati negli studi, l’HIIT dà il massimo con 2-3 sedute a settimana, lasciando almeno 48 ore tra una e l’altra. Una strategia intelligente per chi già corre potrebbe essere: mantenere una corsa moderata, sostituire la seconda con un HIIT e il resto affidarlo al movimento quotidiano (scale, camminate, bici).

Un esempio pratico di sessione da 15-20 minuti, dopo 5-10 minuti di riscaldamento: 30 secondi di squat jump (o squat veloci senza salto), 30 secondi di pausa; 30 secondi di mountain climber, 30 di pausa; 30 secondi di burpee semplificati, 30 di pausa; 30 secondi di jumping jack o corda; pausa. Ripetete il circuito 3-4 volte. La percezione di sforzo deve essere alta: a fine round dovete fare fatica a parlare in frasi complete.

Se siete sedentari o in forte sovrappeso, la strategia cambia: prima qualche settimana di camminata veloce o cyclette, poi piccoli intervalli più rapidi ma sempre low impact (passi veloci sul posto, step su un gradino, pedalata intensa in bike). L’HIIT “vero” arriva solo quando il corpo ha una base di resistenza sufficiente.

Rischi, errori e quando l’HIIT non è la scelta giusta

Il primo errore è sopravvalutare l’afterburn: non sono 500 calorie extra dopo 15 minuti. Si parla di un bonus interessante, ma contenuto. Il secondo è esagerare con la frequenza: fare HIIT tutti i giorni aumenta il rischio di sovrallenamento, affaticamento del sistema nervoso e infortuni a ginocchia e schiena, specie se gli esercizi prevedono molti salti.

Chi ha problemi cardiovascolari, ipertensione non controllata, obesità severa o patologie articolari importanti dovrebbe parlare con il proprio medico prima di introdurre questo tipo di lavoro. Le informazioni qui non sostituiscono un parere specialistico. Se gestito con buon senso, però, l’HIIT può diventare quel “trucco” furbo che permette di bruciare più di una lunga corsa, in molto meno tempo.