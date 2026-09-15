Dimenticate maratone in palestra e diete estreme: l'allenamento di Claudia Schiffer dopo i 50 punta su Pilates, tennis e camminate intelligenti per un corpo tonico e, soprattutto, sano.

A 56 anni la top model tedesca Claudia Schiffer continua a mostrarsi in costume con una forma che fa il giro dei social. Dietro non c’è un filtro miracoloso, ma una routine costruita apposta per l’età, le articolazioni e gli ormoni di una donna matura.

Il suo segreto dichiarato è il «movimento intelligente»: niente diete drastiche, niente workout massacranti. Solo costanza quotidiana, tanto Pilates, qualche pesetto, tennis e lunghe passeggiate all’aria aperta. Un modello molto più vicino alla vita reale di quanto sembri, soprattutto per chi ha superato i 50.

Perché l’allenamento di Claudia Schiffer è perfetto dopo i 50

Dopo la menopausa o in perimenopausa il metabolismo rallenta, la massa muscolare tende a calare e l’adipe addominale aumenta. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mantenere un’attività fisica moderata ma regolare riduce il rischio cardiovascolare e aiuta a controllare il peso.

L’approccio di Claudia va esattamente in questa direzione. Lei evita allenamenti ad altissimo impatto, che possono infiammare le articolazioni e innalzare troppo il cortisolo, l’ormone dello stress collegato anche al grasso addominale. Preferisce allenarsi spesso, ma con sessioni gestibili, variando discipline a basso e medio impatto. Il risultato è un corpo funzionale, non solo fotogenico.





Il Pilates over 50 di Claudia: core, postura e ossa

Al centro della sua settimana ci sono sedute di Pilates over 50 sia sul tappetino sia con il Reformer. L’obiettivo principale è il core: muscoli addominali, lombari e pelvici che funzionano come un corsetto naturale per la colonna vertebrale. Lavorare su controllo, respirazione e precisione migliora postura, mal di schiena e equilibrio posturale.

Per le donne dopo i 50 il Pilates è prezioso anche per osteoporosi e osteopenia. Gli esercizi contro resistenza, con elastici o molle dei macchinari, creano uno stimolo meccanico sulle ossa che attiva gli osteoblasti, le cellule che costruiscono nuovo tessuto, aiutando la densità minerale ossea. Gli esperti ricordano però che, in presenza di fragilità, vanno evitati piegamenti profondi in avanti e torsioni brusche: meglio le estensioni controllate e il rinforzo dei muscoli paraspinali.

Cardio intelligente: tennis e camminata veloce

Per il cuore, Claudia sceglie il tennis. È uno sport dinamico, con scatti brevi e cambi di direzione che stimolano il sistema cardiovascolare, l’agilità e la coordinazione occhio-mano. Inoltre il lavoro sugli arti inferiori è un ulteriore alleato per le ossa di anche e gambe, sempre in ottica anti-osteoporosi.

Quando non è in campo, la top model ama le lunghe camminate veloci all’aria aperta con i suoi cani, spesso nella campagna inglese. Camminare a passo sostenuto, immersi nel verde, aiuta ad abbassare il cortisolo e ha un effetto potente su umore, ansia e sonno. Per chi non ama il tennis, cardiologi e fisiologi dell’esercizio suggeriscono alternative come nordic walking, bici o nuoto, mantenendo un’intensità che permetta ancora di parlare senza perdere il fiato.

Routine settimanale ispirata a Claudia per donne over 50

Una settimana “alla Claudia Schiffer”, adattata a una vita normale fatta di lavoro e famiglia, può essere più semplice di quanto pensiate. Gli esperti consigliano almeno due, meglio tre sedute di Pilates alla settimana, di 45-60 minuti, con un’insegnante abituata a lavorare con donne over 50 e con eventuali problemi di schiena o articolazioni.

A queste sessioni potete affiancare due giornate di attività aerobica moderata: tennis se le ginocchia lo consentono, altrimenti camminata veloce, piscina o cyclette. Restano uno o due giorni per il recupero attivo: stretching dolce, qualche posizione di yoga ristorativo, esercizi di propriocezione in appoggio su una gamba per allenare l’equilibrio e ridurre il rischio di cadute, tema cruciale quando le ossa sono più fragili.

Nel concreto, una settimana tipo potrebbe essere: lunedì Pilates, martedì camminata sostenuta, mercoledì riposo o stretching, giovedì Pilates, venerdì attività aerobica, sabato Pilates più allungamento, domenica vero riposo. La regola d’oro, che Claudia ripete spesso nelle interviste, è ascoltare il corpo: dormire a sufficienza, fermarsi in caso di dolore articolare acuto, avanzare per piccoli passi costanti e non per imprese eroiche. È questa costanza intelligente, più del Dna da top model, a fare davvero la differenza dopo i 50.