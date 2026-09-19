Il trend birth month makeup parte da TikTok e promette di trasformare il vostro mese di nascita in una palette su misura: un oroscopo beauty leggero e divertente.

Un video di TikTok di @kianadalleave, dedicato al birth month makeup, ha superato 10,7 milioni di visualizzazioni e 1,2 milioni di mi piace. Il trucco in base al mese di nascita è diventato così la nuova ossessione della sezione Per Te di TikTok, riportando in auge la nostalgia per i test beauty delle riviste dei primi Duemila.

L’idea è semplice: a ogni mese corrisponde un’estetica, con colori, finish e vibe precise. Un piccolo algoritmo astrologico che tiene conto della stagione, dei segni zodiacali dominanti e perfino delle pietre di nascita. Glamour, La Razón e il sito Lamode hanno già battezzato il birth month makeup come il gioco trucco più divertente della stagione.

Cos’è il birth month makeup e perché spopola su TikTok

Con il birth month makeup ogni mese dell’anno viene associato a un look preciso: espresso makeup per gennaio, bombshell per agosto, icicle makeup per dicembre, e così via. La logica mescola stagione, carattere dei segni zodiacali che governano il periodo e colore della pietra di nascita, creando una sorta di identikit beauty da copiare davanti allo specchio.

Il video virale di @kianadalleave, raccontato anche da Glamour, ha totalizzato oltre 10,7 milioni di visualizzazioni e 1,2 milioni di mi piace, spingendo migliaia di utenti a provare il proprio mese di nascita. La Razón e Lamode sottolineano come il trend funzioni perché unisce astrologia soft, estetica social e voglia di tornare a giocare con il trucco senza regole rigide.

Non c’è nulla di scientifico, ovviamente: il birth month makeup è un pretesto chic per sperimentare palette diverse, uscire dalla solita riga di eyeliner e capire quali colori vi fanno sentire davvero protagoniste.

Guida rapida: il trucco per ogni mese di nascita

Usare il trend è facile: cercate il vostro mese, prendete ispirazione da mood e colori e adattate il tutto alla vostra trousse. Qui sotto trovate i dodici look in versione super sintetica.

Gennaio – espresso makeup: toni caffè su occhi e guance, mascara pieno, labbra nude lucide. Elegante, pulito, perfetto per l’inizio d’anno.

Febbraio – amethyst lilac: ombretto lilla sfumato, matita viola scura alla radice delle ciglia, blush malva e gloss trasparente per un’aria sognante.

Marzo – coquette blush: guance molto arrossate, un velo di ombretto rosato, mascara definito e labbra rosa latte: romanticismo da pioggia primaverile.

Aprile – baddie makeup: base levigata, contour leggero, sopracciglia definite, eyeliner allungato e labbra nude calde: energia caramello per la stagione dei nuovi inizi.

Maggio – blushy pink glow: blush rosa freddo su guance e naso, illuminante morbido, ombretto champagne e rossetto rosa medio: perfetto per i primi aperitivi all’aperto.

Giugno – ’90s blue eyeshadow: azzurro pastello sulla palpebra mobile, riga sottile di matita nera, pelle leggera e balsamo labbra trasparente: estate scolastica anni Novanta.

Luglio – golden hour makeup: bronzer caldo diffuso, illuminante dorato su zigomi e palpebre, labbra pesca lucide: effetto tramonto al mare anche in città.

Agosto – bombshell makeup: contouring soft, occhi allungati con ombretti marroni e champagne, ciglia importanti, matita labbra e rossetto nude: energia Leone da protagonista.

Settembre – romantic soft makeup: ombretti beige e rosa cipria, eyeliner marrone morbido, blush pescato e labbra rosa soft, appena definite: ordine Virgo e dolcezza insieme.

Ottobre – toasty burgundy: sfumature marroni e bordeaux su occhi e rima inferiore, blush mattone, rossetto vino morbido: perfetto per l’autunno.

Novembre – dark feminine: smokey eye morbido nei toni prugna o antracite, pelle satinata, labbra borgogna o cacao: dramma controllato per la stagione più introspettiva.

Dicembre – icicle makeup: ombretti argento e ghiaccio, punti luce nell’angolo interno, blush rosa freddo e labbra malva lucide: perfetto per feste, cene aziendali e Capodanno.

Come personalizzare il vostro birth month makeup

Se il vostro mese non vi rappresenta, niente panico: il bello del birth month makeup è che potete prendere solo un elemento del look, come il colore principale o il tipo di blush, e mischiarlo con la vostra routine abituale. Nessuno vieta di “barare” scegliendo il mese che rispecchia meglio il vostro umore attuale.

Potete anche modulare l’intensità: gli stessi toni burgundy di ottobre diventano più soft se li applicate come matita sfumata e balsamo labbra colorato. Su carnagioni molto chiare i blu di giugno stanno benissimo in versione pastello, sulle pelli olivastre o scure funzionano meglio affiancati a bronzer caldo e illuminante dorato.

Chi si trucca poco può scegliere un solo focus: guance per marzo o maggio, occhi per luglio e novembre, labbra per ottobre o dicembre. Per far durare il look, puntate su skincare curata, base leggera, un velo di cipria nella zona T e spray fissante. In estate preferite texture in crema, in inverno polveri soft matte che non segnano la pelle.