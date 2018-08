Lady Gaga, Bradley Cooper, Ryan Gosling, Natalie Portman e molti altri: le star più attese sui red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2018

Di anno in anno il Festival del Cinema di Venezia ci sta regalando un crescendo da capogiro di star che sbarcano al Lido per presentare i loro ultimi film.

Anche questa edizione 2018 non sarà da meno: Ryan Gosling per il film d’apertura First Man (Il primo uomo) di Damien Chazelle in compagnia della sua co-protagonista Claire Foy, Bradley Cooper e Lady Gaga per l’atteso A Star Is Born, ma anche Jude Law, Natalie Portman, Joaquin Phoenix, James Franco e molti altri.

Aspetteremo di vederli sfilare sul red carpet davanti al Palazzo del Cinema o arrivare in barca tra le urla di fan e paparazzi. Potremmo incontrarli sul lungomare del Lido oppure sulla terrazza dell’Hotel Excelsior.

Cinefili o meno, sono loro il vero plus del festival.

Ecco dunque le star più attese più attese di Venezia 75.

(Continua sotto la foto)

Ryan Gosling

Se due anni fa per La La Land aveva dato forfait, nonostante fosse protagonista del film insieme a Emma Stone, lasciando affrante miriadi di fan accorse al Lido solo per lui, questa volta Ryan Gosling non può mancare al Festival di Venezia.

Ancora una volta è protagonista del film d’apertura.

Ancora una volta dovrebbe arrivare con il regista Damien Chazelle - lo stesso di La La Land - per cui ha interpretato Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, nel film First Man (Il primo uomo).

Bradley Cooper

Il primo film da regista di Bradley Cooper, il remake di A Star Is Born, è tra i titoli più attesi di Venezia 75.

L’attore, che nel film recita anche, non potrà dunque mancare sul red carpet del Lido.

Con lui prevediamo ci saranno la co-star del film, Lady Gaga, e magari la compagna Irina Shayk.

Lady Gaga

Co-protagonista insieme a Bradley Cooper di A Star Is Born, la pop-star è tra le presenze femminili più attese di questa edizione del festival.

Lady Gaga nel film interpreta una giovane cantante di talento che viene aiutata nell’ascesa verso il successo da una star del cinema e della musica country (Bradley Cooper) con cui intreccia un’appassionante storia d’amore.

Di tutti i red carpet, questo è quello che attendiamo di più non solo per vedere Bradley Cooper dal vivo, ma anche per scoprire come si vestirà la sempre sorprendente Lady Gaga per l’occasione.

Claire Foy

La Regina Elisabetta della serie Netflix The Crown quasi sicuramente sbarcherà al Lido come co-protagonista del film d’apertura First Man di Damien Chazelle, al fianco di Ryan Gosling.

È curioso che questa edizione del festival ospiterà sia lei sia Matt Smith, il principe Filippo di The Crown, al Lido per il film Charlie Says di Mary Harron, in cui interpreta il folle Charles Manson.

Joaquin Phoenix

Mentre nei cinema italiani sarà in uscita - il 29 agosto - l’imperdibile Don’t Worry di Gus Van Sant, di cui Joaquin Phoenix è protagonista insieme alla compagna Rooney Mara, l’attore quasi sicuramente sbarcherà al Lido per la proiezione in concorso del film The Sisters Brothers di Jacques Audiard.

Nel film, un western sui generis, interpreta un cowboy che insieme al fratello (John C. Reilly), si mette alla ricerca di un losco cercatore d’oro (Jake Gyllenhaal) per ucciderlo, non consapevole però del pasticcio in cui si è cacciato accettando la missione.

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal era stato a Venezia l’ultima volta nel 2015 con Everest, blando film d’apertura di Baltasar Kormákur.

Quest’anno molto probabilmente tornerà al Lido accompagnato da Joaquin Phoenix e John C. Reilly per il primo titolo in lingua inglese del regista Jacques Audiard (Il profeta, Tutti i battiti del mio cuore, Sulle mie labbra).

The Sisters Brothers è un film di genere - uno dei tanti di questa edizione del festival - che a detta del Direttore Alberto Barbera ci stupirà per il suo trattamento western.

Natalie Portman

La Portman ha già confermato sul suo profilo Instagram che sarà a Venezia per Vox Lux di Brady Corbet, in un post in cui ricorda il suo primo e fortunato red carpet al Lido nel 2010 per Black Swan (per cui poi vinse l’Oscar come Migliore attrice protagonista).

In Vox Lux, storia dell’ascesa di una pop star, la troveremo al fianco di Jude Law, anche lui attesissimo in Laguna.

Jude Law

L’attore britannico era stato l’ultima volta al Festival del cinema di Venezia nel 2016 per presentare i primi episodi della serie The Young Pope di Paolo Sorrentino.

Oggi dovrebbe tornare al Lido al fianco di Natalie Portman, sua co-protagonista nel film Vox Lux di Brady Corbet.

I due avevano già recitato insieme nel 2004 in Closer, il famoso film di Mike Nichols in cui lui interpreta un aspirante scrittore e lei una stripper in cerca di fortuna che si conoscono e si fidanzano, ma i cui destini amorosi s’intrecciano drammaticamente con quelli di un’altra coppia formata da Julia Roberts e Clive Owen.

Emma Stone

Come Chazelle, del cui La La Land era la protagonista femminile, potrebbe tornare dopo soli due anni al Festival di Venezia anche Emma Stone, ma questa volta per il regista greco Yorgos Lanthimos (Dogtooth, The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro).

The Favorite è una stramba opera in costume che racconta gli intrighi alla corte della regina Anna di Gran Bretagna nel XVIII secolo. La sovrana è interpretata da Olivia Colman (Hot Fuzz, The Iron Lady, The Lobster), mentre Emma Stone e Rachel Weisz sono rispettivamente le cugine Abigail Masham e Sarah Churchill.

Le due donne, in un periodo molto instabile per la nazione a causa della guerra contro la Francia, innescano una spietata rivalità per guadagnarsi il titolo di ‘favorita’ della regina.

Rachel Weisz

The Favorite - in italiano La Favorita, titolo che probabilmente uscirà nelle nostre sale a Gennaio 2019 - è il nuovo film di Yorgos Lanthimos e sarà in concorso a Venezia 75.

Rivalità superficiali e scaramucce folli sono al centro di questo barocco duello di corte ambientato nel XVIII secolo tra due gentildonne, per guadagnarsi i favori della regina Anna di Gran Bretagna.

Sul red carpet insieme al regista greco, attendiamo il suo incredibile trio di protagoniste: Olivia Colman (la sovrana), Emma Stone (Lady Masham) e Rachel Weisz (Lady Churchill).

Tilda Swinton

Altro film che si sperava non mancasse tra i titoli in concorso e di cui per fortuna è stata confermata presenza, è il remake di Suspiria firmato da Luca Guadagnino.

Il regista ha su di sé - ma dalle prime immagini del trailer sembrerebbe non dover deludere - la responsabilità di aver ripreso e riadattato secondo una sua personale visione il capolavoro di paura di Dario Argento.

Tra le protagoniste di questa nuova versione del film alcune delle attrici feticcio del regista, che speriamo di vedere con lui sul red carpet: Tilda Swinton (sua grande amica e già interprete di suoi film come Io sono l’amore e A Bigger Splash) - che il direttore del festival Alberto Barbera ha annunciato avrà addirittura tre ruoli nel film -, Dakota Johnson (con cui Guadagnino ha già lavorato in A Bigger Splash) e Chloë Grace Moretz.

Dakota Johnson

Dakota Johnson, così come Tilda Swinton, era stata a Venezia con Luca Guadagnino nel 2015 per presentare in concorso A Bigger Splash, ai tempi non molto apprezzato da critica e pubblico (ricordiamo i fischi in sala).

Torna oggi come protagonista di Suspiria - sempre insieme a Tilda Swinton - remake firmato dal regista palermitano del classico di paura di Dario Argento classe 1977.

Alessandro Borghi

Sulla mia pelle, film che mette in scena gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, apre la sezione Orizzonti di Venezia 75.

Distribuito da Netflix - dal 12 settembre sia in streaming sia nei cinema - e ispirato ai fatti di cronaca avvenuti nel 2009, Sulla mia pelle vede il bravo Alessandro Borghi - che dopo essere stato madrino della scorsa edizione, ormai a Venezia è di casa - nei panni del trentenne romano che, arrestato per spaccio, morì durante il periodo di custodia cautelare.

Il film diretto da Alessio Cremonini e scritto da Lisa Nur, è stato realizzato basandosi su registrazioni e testimonianze del processo in cui gli agenti e i medici che ebbero in custodia il ragazzo tra il 15 e il 22 ottobre 2009 furono accusati di omicidio preterintenzionale, a causa di maltrattamenti e percosse evidenti sul corpo del ragazzo deceduto.

Insieme a Borghi e al regista, a Venezia 75 è attesa anche Jasmine Trinca che nel film è Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, da sempre in lotta con la giustizia perché la morte di suo fratello non rimanga impunita.

James Franco

James Franco sarà uno dei protagonisti di The Ballad Of Buster Scruggs, il nuovo film western in sei episodi dei fratelli Coen.

Zoe Kazan, Liam Neeson, Tom Waits, Saul Rubinek, Brendan Gleeson e Tim Blake Nelson sono alcuni degli altri interpreti, nonché papabili presenze sul red carpet di Venezia 75.

James Franco, che quest’anno ha vissuto tra alti (il Golden Globe per The Disaster Artist) e bassi (le accuse di molestia), potrebbe tornare a Venezia: ultimante ci era stato nel 2014 per ricevere il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2014 e poi nel 2016 come regista e interprete di In Dubious Battle, tratto dal romanzo di John Steinbeck.

Willem Dafoe

Willem Dafoe sarà Vincent Van Gogh in A Eternity’s Gate di Julian Schnabel (Basquiat, Lo scafandro e la farfalla), film sull’ultimo periodo di vita del pittore olandese e racconto ambizioso sulla sua follia.

Non a caso il titolo del film è tratto da una delle opere più emblematiche dell’ultimo periodo di vita di Van Gogh - dipinta a soli due mesi dalla sua morte e in seguito a un’altra pesante ricaduta del suo stato di malessere - che ritrae un uomo seduto con le mani strette al viso in segno di dolore, oggi conservata Museo Kröller-Müller di Otterlo (Paesi Bassi).

Insieme a Dafoe sul red carpet di Venezia 75 attendiamo i co-protagonisti del film: Oscar Isaac, Emmanuelle Seigner, Rupert Friend, Mathieu Amalric e Mads Mikkelsen, oltre che il regista Julian Schnabel.

Luca Marinelli

Luca Marinelli, lo abbiamo detto tante volte, è tra i migliori attori che abbiamo in Italia.

Dopo averlo visto recentemente diretto da Danny Boyle nella serie tv Trust, dove nonostante la presenza di attoroni quali Donald Sutherland, Hilary Swank e Brendan Fraser, riusciva a emergere grazie all’interpretazione di uno dei suoi iconici villain, lo ritroviamo a Venezia 75 alle Giornate degli autori con Ricordi? di Valerio Mieli.

Il film mette in scena una lunga e travagliata storia d’amore, raccontata nel tempo, attraverso i punti di vista dei due protagonisti e i loro ricordi. Insieme a lui nel cast: Linda Caridi, Giovanni Anzaldo e Camilla Diana.

Mel Gibson

La star americana è attesa per il cruel-action Dragged Across Concrete (Fuori concorso) di S. Craig Zahler, che già l’anno scorso al festival ci aveva fatto divertire - se siete amanti del genere e non vi lasciate sopraffare da un po’ di messa in scena violenta - con Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi.

Protagonista era il bravo Vincent Vaughn, che torna anche in questo suo ultimo film affiancato dal redivivo Gibson.

I due interpretano due ex-poliziotti che, accusati di violenze, si trovano costretti ad abbandonare il distintivo e a passare dall’altra parte della barricata: quella del crimine.

Sam Claflin

L’attore britannico potrebbe sbarcare al Lido - per la gioia di numerose fan - per l’atteso The Nightingale della regista australiana Jennifer Kent, unica donna in concorso quest’anno.

Sam Claflin, che fino a oggi è stato alle prese perlopiù con drammi romantici, si mette alla prova con una storia dura, di sangue e vendetta.

Protagonista, infatti, è una giovane donna che decide di farsi giustizia dopo essere sopravvissuta alla strage della sua famiglia.