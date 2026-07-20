Dall'esordio di Marco Bellocchio in streaming al ritorno di Zerocalcare, ecco le serie tv più belle da non perdere quest'anno

Il 2026 delle serie tv è partito proprio col piede giusto. Da Netflix a Prime Video, ma anche Disney+, NOW, HBO Max, Paramount+, Rai Play e Apple TV, sono tantissimi i titoli che hanno fatto il loro debutto in streaming quest'anno. Nonostante ciò, alcune serie hanno saputo imporsi per qualità di scrittura, cast e intrattenimento più di altre.

Dalla commedia al thriller psicologico, passando per il dramma familiare e la satira sociale, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Ecco dunque, tra novità assolute e qualche ritorno atteso - anche se in questa classifica prediligiamo le prime uscite - le serie tv che più abbiamo amato nel 2026 (per ora).

**Qui tutti i nostri consigli sulle migliori serie tv da vedere**

Le nuove serie tv più belle del 2026 (per ora)

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Due spicci - Netflix

Zero e il suo amico Cinghiale sono soci nella gestione di un locale a Rebibbia. Ma tra problemi finanziari, incomprensioni e vite personali sempre più complicate, i due - con l'aiuto degli inseparabili Secco e Sara - si ritrovano ad affrontare un nuovo problema.

Dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare con Due Spicci torna a esplorare la fatica dell'età adulta con l'ironia tagliente e la profondità emotiva che lo hanno reso un autore cult.

Zerocalcare sa raccontare l'ansia generazionale come nessun altro: il senso di essere sempre in ritardo sulla vita, le aspettative disattese, la periferia come stato psico-mentale. Otto episodi che fanno ridere, commuovere come non mai e riflettere. Meravigliosa.

Portobello - HBO Max

Era il 17 giugno 1983 quando Enzo Tortora, celebre conduttore tv del programma Portobello, viene arrestato con l’accusa infamante di associazione camorristica e traffico di droga. Le accuse si basano solo sulle dichiarazioni di alcuni pentiti.

Da quel momento, per la celebrità, inizia un percorso kafkiano, alla mercé di un tribunale mediatico che dalle stelle lo fa precipitare negli inferi più profondi, prima di riuscire a dimostrare la sua totale innocenza.

Portobello è una serie che, basandosi su un famoso caso di cronaca italiano, mostra il potere manipolatorio della tv e dei media. Lo fa concentrandosi sull’aspetto emotivo della vicenda e su cosa accade quando un individuo innocente viene screditato e distrutto senza prove reali, e senza nemmeno il supporto delle istituzioni statali.

Beef 2 - Netflix

Dopo il successo della prima stagione, la serie antologica Beef torna con un nuovo cast e una nuova storia di scontro (motivo per cui lo trovate comunque in questa lista di novità).

Al centro della vicenda questa volta ci sono due coppie: la prima interpretata da Oscar Isaac e Carey Mulligan, nei panni di Josh e Lindsay, i ricchi gestori di un club esclusivo; la seconda da Charles Melton e Cailee Spaeny, nei panni di Austin e Ashley, due loro dipendenti.

Quando i due giovani assistono involontariamente a una feroce discussione tra Josh e Lindsay, facendo loro anche un video, tra le due parti inizia un gioco di ricatti e incomprensioni che porterà entrambi alla distruzione.

La serie creata da Lee Sung Jin si conferma uno dei prodotti tv migliori in circolazione, dove si mischiano suspense, divertimento e una buona dove di sadismo.

Margo ha problemi di soldi - Apple TV

Creata da David E. Kelley (Big Little Lies), la serie con Elle Fanning tratta dal romanzo di Rufi Thorpe ha come protagonista una giovane studentessa di lettere che, dopo essere rimasta incinta del suo professore, decide di tenere il bambino e abbandonare lo studio.

A causa di mille difficoltà legate al suo essere una giovane mamma single, con il solo supporto di due genitori separati - di cui uno è un ex wrestler appena uscito da un rehab - e della coinquilina amante del cosplay, Margo capisce che deve trovare metodi alternativi per guadagnare soldi, supportata dalla sua fervida immaginazione. Per questo sbarca su OnlyFans e lo fa con un discreto successo. Ma il benpensante mondo esterno, sarà pronto ad accettare l’idea di una giovane madre che si guadagna da vivere così?

Margo ha problemi di soldi è una serie leggera e incantevole che però mette l’accento su questioni ancora molto spinose legate alla maternità e alla femminilità. Nel cast ci sono anche Michelle Pfeiffer nel ruolo della madre di Margo, Nick Offerman in quelli del padre, Thaddea Graham in quelli della meravigliosa coinquilina Susie e, infine, Nicole Kidman in quelli dell'avvocato-ex stella del wrestling Lace.

Rooster - HBO Max

Ogni prodotto con Steve Carell trova un posto speciale nelle nostre classifiche di fine anno. E così è anche per Rooster, la serie tv ideata da Bill Lawrence (già creatore di successi come Ted Lasso e Shrinking) e Matt Tarses.

Protagonista è il tormentato autore di bestseller Greg Russo (Carell) che, desideroso di riallacciare i rapporti con la figlia Katie (Charly Clive), accetta la proposta del rettore del college dove lei lavora di tenere un corso lì.

Mentre Katie attraversa un periodo disastroso dal punto di vista personale, Greg - che dagli studenti inizia a essere chiamato "Rooster" proprio come il personaggio dei suoi romanzi di genere survivor - decide di rimanere al suo fianco per supportarla e provare a infonderle uno spirito diverso verso la vita.

Widow's Bay - Apple TV

Widow's Bay è una comedy horror ambientata in una pittoresca e isolatissima cittadina del New England.

Sull’orlo di una profonda crisi economica, il Sindaco Tom Loftis (Matthew Rhys) decide di ripulirla e di trasformarla in una meta turistica d’elite. C’è solo un piccolo problema: la comunità locale è convinta che il luogo sia colpito da una maledizione secolare che si scatena di fronte a fenomeni insoliti. Tom, dapprima scettico a riguardo, è costretto a ricredersi proprio quando la prima grande ondata di turisti si riversa sull’isola.

A chi piace il genere, Widow's Bay è consigliatissima: è una meraviglia, con un sempre pazzesco Matthew Rhys.